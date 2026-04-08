Индексация пенсий: хватит ли в Украине денег на выплаты

В Украине проиндексировали пенсии

Реклама

Несмотря на то, что индексация пенсий требует дополнительных 7 миллиардов гривен ежемесячно, в Пенсионном фонде Украины сейчас достаточно средств. Главное изменение 2026 года — источник финансирования. Если раньше выплаты в значительной степени зависели от помощи Запада, то теперь систему наполняют сами украинцы.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал эксперт Олег Пендзин.

По словам экономиста, Украина смогла отойти от модели, когда пенсии выплачивались за счет международной макрофинансовой помощи. Теперь бюджет ПФУ стал более самостоятельным.

Реклама

Именно «белые» зарплаты работающих украинцев позволили правительству аккумулировать необходимые миллиарды для мартовского перерасчета.

Олег Пендзин напомнил: по закону, во время действия военного положения правительство имело полное право заморозить социальные выплаты. Однако индексацию проводят уже пятый год подряд, чтобы сдержать стремительное падение уровня жизни наиболее бедных граждан.

Впрочем, реальный эффект от этого ощущают не все.

«К сожалению, у 85% пенсионеров нынешней индексации хватит, образно говоря, на дополнительную сотню яиц, а у некоторых — лишь на полтора десятка», — констатирует эксперт.

Реклама

Ситуация с «индексацией на сотню яиц» в очередной раз подсветила главную проблему: солидарная пенсионная система Украины исчерпала свой ресурс.

«Такие реалии сегодняшнего дня показывают: пенсионная система Украины требует кардинальных реформ», — резюмирует Олег Пендзин.

Больше читайте в материале Повышение пенсий в 2026 году в Украине: кто получил прибавку, а кому не добавили ничего и почему.