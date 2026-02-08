Индексация пенсий весной 2026 года: кто будет получать больше

Пенсия в Украине / © Getty Images

Весной 2026 года в Украине состоится индексация пенсий. Впрочем, не все пенсионеры получат повышенные выплаты.

Изменения не коснутся двух категорий граждан, сообщает ТСН.ua.

Индексация не предусмотрена для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, а также для граждан, получающих «специальную пенсию»: военных, судей, прокуроров, чернобыльцев и других категорий, выплаты которым регулируются отдельными законами.

Для новых пенсионеров размер выплаты не перечисляется, поскольку их выплаты уже учитывают актуальные показатели заработка. В свою очередь, индексация специальных пенсий регулируется отдельными законами.

Размер индексации рассчитывается каждый год по формуле. По данным ПФУ, определением коэффициента повышения пенсии занимается Кабмин с учетом показателей инфляции за предыдущий год и рост средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Всего на выплаты 10,3 млн украинских пенсионеров в госбюджете-2026 предусмотрено 251,3 млрд грн. Часть этих средств будет использована на индексацию.