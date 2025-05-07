Индия атаковала Пакистан: что известно о последствиях и перерастет ли конфликт в войну ядерных государств

Индия атаковала Пакистан

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Накануне Индия обстреляла Пакистан ракетами. Из Пакистана сообщают о 8 погибших и более 30 раненых. И обещают ответить. Индия же — называет удары расплатой за теракт, один из самых ужасных в своей истории.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Такой эскалации между Индией и Пакистаном, которые десятилетиями не могут поделить границу, не было уже 50 лет. Индийские ракеты падали не только в контролируемой пакистанцами спорной территории Кашмира, но и чисто пакистанской провинции Пенджаб, уничтожив, в частности, местную мечеть.

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«Здесь была большая мечеть, сюда приходили молиться старики, дети. Вот, что от нее осталось. Все были в панике среди ночи, убежали кто куда», — говорит местный.

Мужчины по другую, индийскую сторону границы на рассвете празднуют победу.

«Всех очень разозлил этот теракт, все хотели ответа на смерть наших невинных братьев и сестер в Пагалгами. Поэтому этого очень ждали», — говорят они.

Обострение отношений между ядерными державами началось 22 апреля, когда боевики из неизвестной до сих пор исламистской группировки расстреляли туристов в живописном уголке Джамму и Кашмира. И смогли убежать. Погибли 26 человек, более 2 десятков получили ранения. Индия обвинила Пакистан в том, что тот покрывает террористов. Пакистан все опровергал. Индия выгнала всех пакистанцев и закрыла границу. Ракетный обстрел назвала — победой, индийские военные утверждают: целились по инфраструктуре террористов. Пакистан этого не признает.

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«Индия увидит решительный ответ Пакистана. Мы никогда не прибегаем к агрессии первыми. У Индии нет доказательств, нет фактов, они отказались от совместного расследования, которое мы предлагали, и теперь напали на наших гражданских людей, на нашу мечеть», — говорит министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

По линии индопакистанской границы слышны выстрелы. Пакистан полностью закрывает небо. Десятки самолетов уже в воздухе меняют маршрут. Вооруженные силы утверждают о 5 сбитых индийских самолетов.

Сразу после того, как пакистанцы проснулись от взрывов, индийское минобороны провело переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, который сейчас совмещает эту должность с должностью советника Трампа по нацбезопасности. Впрочем, когда самого американского президента спросили о конфликте, тот реагировал — как будто услышал впервые.

«Мы только что услышали, вот как заходили в двери Овального кабинета. Ну, люди видимо понимали, что что-то произойдет, потому что у них было прошлое. Они долго там дрались. Понимаете, они сражались там много, много десятилетий и даже столетий, если так подумать. Нет, я просто надеюсь, что все это быстро закончится», — заявил Трамп.

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Шансов быстро закончиться у «этого» — нет. Индия уже неоднократно угрожала остановить поставки воды Пакистану. Совбез ООН собирается на срочное обсуждение, где звучат призывы к сдержанности. Но конфликту вокруг Кашмира столько же лет, сколько независимым Индии и Пакистану. Ибо само название Пакистан — это акроним, созданный из первых букв областей, где К — отвечает именно за Кашмир. Индия эту претензию категорически отвергает, потому что в свое время, после того, как Великобритания объявила территории свободными от своего правления, правитель штата Кашмир после долгих колебаний присоединился именно к Индии. Часть Кашмира к тому же контролирует — Китай, который в конфликте поддерживает Пакистан. Китаю выгодна затяжная ссора соседей — так они не приходят отбирать китайскую часть Кашмира.

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