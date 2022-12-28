Индия руководит в G20: эксперт рассказал, решится ли страна на реализацию "формулы мира" Зеленского

Индия начала председательство в G20. Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, решится ли страна на реализацию "формулы мира" от Зеленского.

Военный эксперт Сергей Грабский убежден, что председательствующая в G20 Индия не пойдет на реализацию "формулы мира" от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на это есть несколько причин.

Об этом Грабский рассказал в интервью ТСН.ua.

"Индия не решится. Мы в течение последних лет не были столь мощными партнерами Индии. Наше место в международных отношениях с Индией не столь велико для того, чтобы претендовать на какую-то выдающуюся роль. Целесообразно посмотреть на глобус и сравнить наш экономический потенциал и уровень наших экономик. Я не знаю, что нужно внести индийцам в уши и их мозги для того, чтобы они на нас обратили внимание", — считает эксперт.

По словам Грабского, индийцы вряд ли будут заботиться идеями сотрудничества с Украиной. Кроме того, Индия имеет давние экономические отношения с Российской Федерацией.

"Давайте будем откровенны, для них рынок РФ даже при этих условиях значительно более мощный и перспективный, чем рынок Украины", — убежден эксперт.

Чтобы развить экономические отношения с этой страной, нужны годы напряженного труда и создание своей системы отношений с большим югом.

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