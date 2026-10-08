Индийский план перемирия: что он предполагает и чем отличается от других

Флаг Индии / © pixabay.com

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Индия все активнее пытается принять участие в переговорах о прекращении войны России против Украины. Нью-Дели предложил собственный вариант перемирия, охватывающий сразу несколько направлений — энергетику, Черное море, коммерческое судоходство и транспортировку зерна и энергоносителей.

ТСН.ua собрал главное о мирном плане Индии и реакции Киева и Москвы.

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Что именно предлагает Индия

По данным Hindustan Times, Индия передала Украине трехэтапное предложение по перемирию.

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Первый элемент – прекращение ударов по энергетической и другой критически важной инфраструктуре.

Второй предусматривает гарантию беспрепятственной транспортировки зерна и энергоносителей через черноморские порты.

Третий – прекращение атак на коммерческие суда в Черном море.

По информации издания, это предложение шире других вариантов, которые в последнее время поступали Украине. Египет и Турция сосредотачивались в первую очередь на безопасности экспорта зерна и коммерческого судоходства, тогда как американская инициатива предполагала прежде всего «энергетическое перемирие».

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Индийский вариант объединяет сразу несколько направлений.

Украинскому руководству предложение было передано во время визита в Киев министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Украина готова рассматривать индийский вариант

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев получил уже четыре предложения о возможном прекращении огня - от Индии, Турции, Египта и США.

Самым широким среди них он назвал именно индийскую.

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«У нас есть четыре предложения. Самое широкое из них – предложение Индии. Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере и Черном море, но только в таком сочетании», — заявил Сибига.

Украинская сторона отмечает, что договоренности не должны сводиться только к одному отдельному направлению. Киев готов обсуждать прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре, безопасность судоходства и ситуацию в Черном море как части более широкого пакета.

В то же время, Украина продолжает настаивать и на безусловном прекращении огня вдоль всей линии фронта.

Почему Индия решила активнее присоединиться

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели в последние месяцы решил перейти от публичных призывов к миру к более прямому участию в поиске возможных договоренностей.

«Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной на этот счет. Мы стараемся быть полезными, начиная с вопроса безопасности судоходства в Черном море», – пояснил он.

По его словам, консультации касаются также перевозки энергоносителей и возможности взаимного удержания сторон от атак.

В Индии меняется подход к войне

В течение длительного времени Нью-Дели занимал осторожную позицию из-за глубоких экономических, энергетических и оборонных связей с Россией.

Индия призвала к прекращению боевых действий, однако избегала прямой критики Кремля и не поддерживала часть резолюций ООН по осуждению российской агрессии.

В то же время, премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества призвал к прекращению войны.

Тем не менее Дели и Москва продолжают развивать двусторонние отношения. Россия остается одним из ключевых поставщиков энергоресурсов для Индии и важным партнером по военной сфере.

Именно сохранение контактов одновременно с Москвой и Киевом в Нью-Дели, похоже, рассматривают как возможность сыграть более заметную посредническую роль.

Как отреагировала Россия

В Кремле положительно прокомментировали индийскую инициативу. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы благодарна «индийским друзьям» за готовность внести свой вклад в урегулирование и предложения Нью-Дели.

Однако параллельно представители РФ снова выступили с претензиями к западным странам. Песков обвинил Европу в «агрессивной риторике», а замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подверг критике США.

По его словам, Москва якобы не видит достаточной активности Вашингтона по прекращению войны. Рябков также заявил, что Белый дом после саммита в Анкоридже вроде бы не смог соблюсти достигнутые договоренности.

В то же время, он заверил, что паузы в контактах между Москвой и Вашингтоном в отношении Украины нет.

Может ли индийский план стать основой для перемирия

Пока речь идет не о готовом мирном соглашении, а о наборе предложений по частичному прекращению боевых действий. Ключевая особенность индийского варианта — попытка объединить несколько обсуждаемых ранее направлений: удары по энергетике, безопасность Черного моря, коммерческое судоходство и перевозка зерна и энергоносителей.

Украина публично подтвердила готовность рассматривать такой формат, хотя настаивает, что энергетическое и черноморское перемирие должно действовать вместе.

Россия в свою очередь пока не заявила о согласии на предложенные Нью-Дели условия.

Поэтому индийская инициатива остается одним из нескольких вариантов прекращения огня, которые обсуждаются параллельно. В то же время, то, что Нью-Дели начал активнее вести переговоры и с Киевом, и с Москвой, может сделать Индию еще одним заметным участником дипломатического процесса вокруг завершения войны.

Мирные переговоры: последние новости

Напомним, Украина стремится возобновить трехсторонний формат переговоров с участием Киева, Вашингтона и Москвы. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, во время визита американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа стороны уже обменялись позициями через США.

В Киеве разделяют переговорный процесс на два направления: глобальный трек достижения справедливого мира и отдельные меры по укреплению доверия. К последним относятся, в частности, возможное перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

В МИДе также отмечали, что американские переговорщики получили от украинских военных подробные брифинги о реальной ситуации на фронте, чтобы иметь альтернативу российской версии событий.

Спикер МИД Георгий Тихий 7 октября заявил, что Украина готова к трехсторонней встрече уже в течение октября и теперь ожидает ответного сигнала от Москвы.

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