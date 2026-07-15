Инфаркт, инсульты и ВИЧ: в плену в РФ умирает 60-летний тренер из Мариуполя

Дмитрий Шурда / © ТСН

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Инфаркт, два инсульта, ВИЧ-инфекция — все эти страшные диагнозы были поставлены одному пленному украинцу непосредственно в российских тюрьмах. И несмотря на это, оккупанты категорически отказываются выдать его Украине.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марьяны Бухан.

Что известно о Дмитрии Шурде и как он попал в плен

60-летний Дмитрий Шурда — известный боксер, тренер и рефери из Мариуполя, которого ещё весной 2022 года россияне арестовали прямо на блокпосту, когда мужчина пытался выбраться из города, который уже находился в полной осаде. В плену Дмитрий имеет официальный статус гражданского лица. Согласно Женевской конвенции, гражданских лиц россияне должны освобождать без каких-либо обменов. Вместо этого они уже пятый год жестоко перевозят едва живого мужчину из одной тюрьмы в другую.

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Светлана — законная жена Дмитрия. Она рассказывает: когда-то они вместе окончили один университет физической культуры, поженились, родили и воспитали двух дочерей и счастливо жили в родном Мариуполе. Дмитрий — профессиональный боксёр, работал тренером и спортивным арбитром. В феврале 2022 года он как раз судил соревнования в Луцке. Но сразу после начала полномасштабного вторжения мужчина поспешил домой, к своей семье.

Светлана Шурда, жена гражданского пленника: «Он пытался срочно уехать из Луцка, приехать к нам в Мариуполь, чтобы вывезти нас из города, но с первого раза у него это не получилось».

Дмитрию удалось попасть в оккупированный Мариуполь только на 11-й день большой войны. Еще 10 долгих дней понадобилось ему на то, чтобы в условиях блокады найти хоть какое-то топливо для машины, на которой можно было бы вывезти семью.

Светлана Шурда / © ТСН

Светлана Шурда, жена гражданского пленника: «Эти десять дней казались нам полгода. Но 16 марта муж чудом нашел для нас машину, и у нас появилась возможность уехать. Я уезжала на машине с дочерью, я сама была за рулем. Со мной ещё была моя знакомая со своей дочерью, сын нашей общей знакомой со своей девушкой, с маленьким ребёнком и с бабушкой. Так что нас в машине было семеро взрослых и один ребёнок 3 лет».

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Дмитрию в этой машине просто физически не хватило места. Он остался в городе, чтобы найти другую машину. Дорога до подконтрольного Украине Запорожья, говорит Светлана, заняла у них тогда два тяжёлых суток. И только там, уже благополучно добравшись, женщина узнала: муж действительно нашёл другую машину, но выехать из зоны российской оккупации так и не смог.

Задержание на блокпосту и приговор за фотографию флага

Светлана Шурда, жена гражданского пленника: «Когда он выезжал из Мариуполя, его остановили оккупанты на блокпосту, и во время проверки у него в телефоне нашли фотографию с флагом. Я так поняла, это был красно-чёрный флаг. Русские увидели фото — и всё началось».

Дмитрия жестко задержали и отвезли на многочасовой допрос.

Светлана Шурда, жена гражданского пленника: «Его обвиняли в участии в террористических организациях именно из-за его фотографии с флагом. Я так думаю, что в тот момент, если вы помните их пропаганду, красно-чёрный флаг — это для них сразу «Правый сектор».

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Светлана тогда ещё наивно верила, что её гражданского мужа после допросов быстро отпустят. Этого не произошло, но через некоторое время он всё же смог позвонить: «Света, у меня случился инфаркт, я сейчас нахожусь в Донецке в больнице. Потом я тебе всё подробно расскажу». Однако никаких подробностей о том, что произошло, Светлана не знает до сих пор. Из донецкой больницы летом 2022 года россияне перевезли Дмитрия в тюрьму в оккупированную Горловку.

Этот тяжелый период совпал по времени с грандиозной победой их младшей дочери Вероники на чемпионате Европы по прыжкам в воду, проходившем в Австрии. Свою заслуженную золотую медаль девочка со слезами на глазах посвятила отцу. А в интервью телепрограмме «Завтрак с 1+1» она рассказала всей стране, что их семья даже не знает, где сейчас находится отец: «Нет абсолютно никакой связи с ним».

Это искреннее интервью маленькой Ники внимательно посмотрели и сами российские оккупанты. И подло использовали его во время допросов против Дмитрия.

Светлана Шурда, жена гражданского пленника: «Враги, я не знаю, кто именно его там допрашивал, но они заявили ему, что дочь якобы, давая это интервью, открыто сказала, что мой муж активно помогал «Азову» в то время — до полномасштабного вторжения и после него. Хотя ничего подобного в интервью не было вообще, но они сознательно исказили и использовали это именно таким образом».

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«Два инсульта, ВИЧ и туберкулез»: о чём рассказали освобождённые из плена РФ

Следующее короткое сообщение от Дмитрия семья получила только весной 2023 года, когда оккупанты записали и цинично выложили в интернет короткое видео с пленником, на котором он говорит: «Всем привет».

На первый взгляд, на этом отредактированном видео — относительно здоровый человек. Но это совершенно не так, с болью отмечает уже освободившийся из плена товарищ Дмитрия — Роман Макаренко.

Роман Макаренко, освобожденный из российского плена: «Это был 23-й год. Все было плохо, очень плохо. У него там случилось целых два инсульта. Его там и реанимировали, и скорая помощь к нему приезжала. Это было ещё в Горловке. А потом, когда нас привезли в Торез, там у него обнаружили и туберкулёз, и ВИЧ-инфекцию».

Роман рассказывает, что вместе с Дмитрием они пережили две ужасные колонии так называемой «ДНР». Именно в этих нечеловеческих условиях ему поставили диагнозы: инфаркт, инсульт и ВИЧ. Впоследствии, осенью 2024 года, Дмитрию Шурде российские тюремщики заявили, что он якобы едет домой в рамках обмена, и забрали его из тюрьмы.

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Роман Макаренко, освободившийся из российского плена: «Мы все там искренне молились, чтобы он наконец вернулся домой. Но когда я сам вернулся из плена, сразу же начал его искать, нашел его жену Светлану, позвонил ей, но она говорит — нет. Димы дома до сих пор нет».

Вместо того чтобы быть обмененным в Украину, Дмитрий сначала оказался в отдаленной тюрьме Алтайского края РФ, а затем — в СИЗО № 2 города Вязьмы в Смоленской области. Там его и без того критическое состояние ещё больше ухудшилось.

Александр Ким, морпех, освобожденный из российского плена: «Когда он выходит из камеры, у него мгновенно начинается сильная паническая атака: он задыхается, не может нормально произнести ни слова, сформулировать мысль, он сильно заикается. Ему очень сложно вообще что-либо делать».

Морпех Александр Ким вернулся домой в ходе последнего крупного обмена. Мужчина признается, что согласился поговорить с журналистами ТСН только для того, чтобы как-то помочь Дмитрию. Ведь его текущее состояние настолько критическое, что даже жестокая администрация российской тюрьмы позволяет ему днем лежать на кровати — чего в тюрьмах РФ обычно никому и никогда не разрешают делать.

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Александр Ким, морпех, освобожденный из российского плена: «Там примерно 30 % тяжелобольных пленных, которым утром во время утренней проверки выдают лекарства. И я вам скажу откровенно: его состояние на фоне всех остальных — самое тяжелое».

Семья и друзья Дмитрия в отчаянии обращались везде, куда только могли. Роман Макаренко добавляет: «Куда мы только не обращались. Обращались в Федерацию бокса Украины, и они уже три раза нам говорили, что якобы всё делают, но на самом деле Федерация бокса вообще ничего не сделала для его спасения».

Светлана также не сдаётся: «Куда только можно было, я везде обращалась. Разговаривала с миссией ООН — они отслеживают все эти вопросы, связанные с пленными. Разговаривала с мэром Киева Виталием Кличко, потому что он бывший боксер, думала, может, он таким образом как-то поможет. Все только и делают, что обещают...».

Чётко осознавая критическое состояние своего мужа, сейчас Светлана больше всего боится худшего. Женщина со слезами на глазах признается: «Каждый раз, когда я слышу в новостях, что скоро состоится обмен или что уже прошел обмен телами погибших, у меня просто замирает сердце. У него нет времени. У него каждый день жизни может вот так внезапно закончиться. Он живет только тем, что мечтает увидеть нас всех ещё раз — меня и девочек».

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