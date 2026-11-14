Инфаркт, скорая помощь и обвинения в интригах: Калашник раскрыл подробности конфликта с бывшим заместителем

Николай Калашник / © Фото Дмитрия Фурдака/ТСН

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Министр инфраструктуры Николай Калашник рассказал об обстоятельствах увольнения своего заместителя Руслана Олийника, который публично обвинил его в манипуляциях и попытках возложить на него ответственность за проблемы с защитой энергетических объектовобъектов Киевской области. По словам министра, Олийник сам хотел покинуть должность из-за профессионального выгорания, потери мотивации и нехватки времени на семью.

Об этом Калашник рассказал в интервью журналисту ТСН Дмитрию Фурдаце.

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Почему Олийник решил уйти с должности

По словам министра, он заметил, что его заместитель постепенно терял интерес к работе и уже не проявлял прежней энергии и инициативности. Именно поэтому Калашник начал обсуждать с ним изменения в работе.

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Министр напомнил, что сначала Олийник обратился к нему с просьбой уйти в отпуск, объяснив это профессиональным выгоранием и необходимостью переключиться. Однако Калашник не поддержал такую инициативу, поскольку считал, что в условиях большой нагрузки и новых задач это может негативно сказаться на работе команды.

В то же время глава министерства подчеркнул, что ранее высоко оценивал профессиональные качества Олийника. Именно благодаря его настойчивости, трудолюбию и эффективности он пригласил его в свою команду, а впоследствии назначил первым заместителем глав ОВА после увольнения Тараса Бакая.

«Он отличался своей настойчивостью, эффективностью, целеустремленностью, работоспособностью 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и он меня устраивал», — отметил Калашник.

По словам министра, после отпуска Олийник некоторое время находился на больничном, затем вернулся к работе, но в конце концов подал заявление об увольнении.

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Калашник также рассказал, что во время личных бесед заместитель объяснял своё решение несколькими причинами. В частности, он хотел больше времени проводить с семьёй, поскольку из-за работы практически не видел близких.

Кроме того, Олийнику было сложно оценивать результаты своей деятельности на министерской должности: в отличие от работы в областной администрации, он не видел быстрого и очевидного эффекта и не до конца понимал механизмы работы центрального ведомства.

Министра обидел пост Олийника в Facebook

Отдельно Калашник прокомментировал публикацию своего бывшего заместителя в Facebook, в которой тот изложил свою версию увольнения. Министр признался, что был неприятно удивлен таким шагом.

«Я был удивлен, мне было неприятно. Мне было эмоционально больно и некомфортно из-за того, что он так поступил. Я его не виню», — сказал Калашник.

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Он добавил, что не выяснял у Олийника, почему тот решил публично озвучить такие обвинения, поскольку считает, что бывший подчиненный сейчас находится под влиянием эмоций.

В то же время министр рассказал о последнем рабочем дне Олейника в департаменте регионального развития Киевской ОГА. По его словам, в тот день бывшему заместителю стало плохо. Олийник сам позвонил Калашнику и сообщил о плохом самочувствии.

Министр связался с сотрудниками департамента, а после подтверждения информации вызвал скорую помощь. Олийника госпитализировали, поскольку, согласно информации, полученной Калашником, у него наблюдались симптомы, которые могли свидетельствовать об инфаркте.

Позже министр поинтересовался самочувствием бывшего заместителя. Тот сообщил, что уже находится дома и выгуливает собаку. После этого Калашник не звонил ему, однако впоследствии увидел пост в Facebook, который и вызвал у него негативную эмоциональную реакцию.

В чём Олийник обвинил Калашника

В своей публикации Руслан Олийник заявил, что решил уйти в отставку после беседы с министром на выходных. По его словам, во время встречи Калашник сообщил, что якобы существует решение президента и премьер-министра о его отставке.

Олейник утверждает, что понимал ложность этой информации, но не захотел продолжать работать в команде руководителя, которого обвинил в интригах, манипуляциях и попытках возложить на него ответственность за собственные провалы.

Отдельный раздел своего сообщения бывший заместитель посвятил ситуации с защитой энергетических объектов Киевской области и реализации планов обеспечения устойчивости.

Он подчеркнул, что эта задача находилась в прямой компетенции главы Киевской областной государственной администрации, а Калашник лично еженедельно отчитывался о ходе работ на соответствующих совещаниях.

По утверждению Олийника, договоры с подрядчиками заключал департамент регионального развития, который ему не подчинялся. Он также заявил, что не имел полномочий давать этому департаменту поручения, а заключить контракты на 26 объектов без согласования и прямого указания главы ОГА было невозможно.

Олейник сообщил, что решил дистанцироваться от этой ситуации, и заявил о готовности сотрудничать с временной следственной комиссией Верховной Рады, правоохранительными органами, общественностью и журналистами.

Напомним, ранее СМИ сообщали, будто бы министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник во время отчета в Верховной Раде за первые 100 дней работы использовал преимущественно цифры и факты, касающиеся достижений и планов своих предшественников на этой должности.

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