Инфекционистка рассказала о четвертой волну коронавируса и необходимости вакцинации

Новую волну заболевания ожидают осенью.

Четвертой волне коронавируса в Украине, скорее всего, быть.

Об этом в эфире "Сниданку з 1+1" заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

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По ее словам, стоит ее ожидать осенью. Впрочем, "она может наступить и раньше". "Именно поэтому очень важно в течение лета прививать максимальное количество людей. Чтобы к осени было вакцинировано как можно больше украинский. Конечно, насколько это возможно, учитывая доступность вакцин от COVID-19", — говорит инфекционист.

Она советует не затягивать с вакцинацией тех, кто уже переболел. Прививаться можно сразу после выздоровления. Впрочем, стоит это сделать не позднее, чем через три месяца после выздоровления. Нельзя вводить препарат тем, у кого во время введения первой дозы возникли осложнения — анафилактический шок.

Отдельно експерт подчеркнула, что вакцинироваться могут и беременные. Приоритетной вакциной для них является препарат американо-немецкого производства Pfizer-BioNTech. "Можно и нужно прививать беременных, поскольку они переносят коронавирус труднее. Такие рекомендации выпустила национальная техническая группа", — отметила Булавинова.

Что разрешает свидетельство о вакцинации и кому нельзя ее получать – Екатерина Булавинова

Как сообщалось, правительство утвердило ослабление карантинной х ограничений для учреждений культуры и гостеприимства, массовых мероприятий. Украина снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания. В частности, заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, а также смогут проводить банкеты, мастер-классы, публичные события и тому подобное. Также разрешено работу дискотек, ночных клубов.

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