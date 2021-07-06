"Информация изучается": главный санврач рассказал, когда в Украине буду вакцинировать от коронавируса детей

"Информация изучается": главный санврач рассказал, когда в Украине буду вакцинировать от коронавируса детей

Прививать или нет детей и подростков решать группа экспертов по иммунизации при Минздраве.

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине начнут прививать от коронавируса детей, если даже в США это еще пока не рекомендуется на официальном уровне.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по словам Игоря Кузина, Pfizer уже изменил свою инструкцию и разрешил использование с 12 лет, однако информации о вакцинации детей довольно мало.

"Сейчас информация о вакцинации детей ограничена. Есть несколько статей, опубликованных китайским правительством, о вакцинации детей от 3-х лет. Есть несколько международных статей по исследованиям вакцинации детей и подростков. Сейчас эта информация изучается. Окончательное решение будет принимать национально-техническая группа экспертов по иммунизации — ключевой совещательный экспертный орган Минздрава, где представлены лучшие эксперты в сфере иммунизации. Они проводят еженедельный обзор всех научных исследований в мире, изучают лучший опыт и рекомендуют Минздраву менять или нет те или иные подходы. Перед началом учебного года мы должны понимать тактику по вакцинации детей и подростков", — сказал он.

Главный санврач Украины также добавил, что вопрос вакцинации даже подростков перед 1 сентября будет решать национально-техническая группа экспертов.

Полный текст второй части интервью с главным санитарным врачом Украины, читайте на сайте ТСН.ua по ссылке.

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