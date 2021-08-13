Инклюзия и безбарьерность на снимках: в Софии Киевской открылась масштабная международная фотовыставка

Инклюзия и безбарьерность на снимках: в Софии Киевской открылась масштабная международная фотовыставка

Главной темой выставки является инклюзивность и безбарьерность в современном обществе.

В Софии Киевской открылась фотовыставка "Невидимая жизнь", основной темой которой является инклюзивность и безбарьерность в современном обществе. На фотографиях, представленных под открытым небом, ветераны АТО и участники Евромайдан, одинокие пенсионеры и люди с синдромом Дауна.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Идея выставки — привлечь внимание зрителей к таким ценностям, как уважение, принятие и сопереживания.

"Важнейший тема — это безбарьерность. Я много работаю над тем, чтобы она стала более видимой и я с большим удовольствием наблюдаю, что наконец последнее время эта тема все чаще появляется в общественном диалоге", — отметила первая леди Елена Зеленская.

На выставке 10 фотосерий — среди которых спецпроект "Паспорт" известного украинского документального фотографа Александра Чекменева. Его фотографии из этой серии публиковал американский журнал Time. Работы он снял в домах людей, которые не могли выйти на улицу во время замены советских паспортов на украинские.

Первыми выставку посетили первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Выставка продлится до 25 августа и вход бесплатный.

"Удачное место и удачное время. Потому что в ближайшее время в Украину приедут очень много гостей и эту выставку смогут посмотреть", — говорит генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

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Новости Украины: в Софии Киевской открылась фотовыставка "Невидимая жизнь"

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