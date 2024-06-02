"Иногда кажется, что они бессмертны": военный рассказал, как сложно бывает ликвидировать россиян на поле боя

Иногда кажется, что россияне бессмертны, когда они вылезают из-под обстрелов.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал оператор БПЛА.

“Меня удивляло, что всегда задаем вопрос, под чем они. Когда просто массированные обстрелы по их позициям и они вылезают. Там уже должно быть все, но нет — он еще жив. Иногда кажется, что они бессмертны. Их отстреливаешь, пытаешься уничтожить, но бывают такие, что дальше идут и идут. Они просто какие-то бесстрашные. Мы говорим, что они просто что-то употребляют и идут туда", – говорит военный.

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