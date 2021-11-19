Иностранец, обвиняемый в покушении на министра, утверждает об подставе: суд избрал ему меру пресечения

Иностранец, обвиняемый в покушении на министра, утверждает об подставе: суд избрал ему меру пресечения

Рассмотрение меры пресечения для второй подозреваемой еще продолжается.

В Печерском суде столицы выбирают меру пресечения для мужчины и женщины, заказывавших убийство министра аграрной политики и продовольствия — Романа Лещенко.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Суд уже избрал для мужчины, приехавшего в Украину из США, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Хотя сам подозреваемый, общавшийся через переводчика, утверждает, что не причастен ко всем обвинениям, что не ожидал, что его задержат, ведь преступления не планировал. Говорит,. что не знал, о чем договаривалась его украинская партнерша. Уверяет, что только хотел вернуть свои деньги, которые ему должен нынешний министр и что его подставили.

Рассмотрение меры пресечения для женщины еще продолжается.

В Киеве выбирают меру пресечения для заказчиков убийства Романа Лещенко

Накануне правоохранители объявили, что разоблачили мужчину и женщину, которые хотели поквитаться с Лещенко. По данным следователей, все началось из-за бизнес-конфликта между заказчиком убийства, американцем и Лещенко. Покушение было связано с деятельностью министра в 2018 году – до того, как он получил государственный пост.

Сначала иностранец и украинка-его сообщница пытались выбить из Лещенко долги с помощью коллектора. Он будто бы деньги взял, но кредиторам не отдал. Тогда они и решили нанять киллера: для убийства коллектора и, собственно, министра Лещенко.

Правоохранители имитировали гибель коллектора. Заказчики встретились с киллером, чтобы обсудить дальнейшую работу. В это время силовики их и задержали.

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