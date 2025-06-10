Иностранные добровольцы откровенно рассказали, почему воюют за Украину: видео

Тренировка иностранцев / © ТСН

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Иностранцы добровольцы из Франциии Соединенных Штатов проходят военную подготовку в составе спецподразделения «Реванш» Главного управления разведки. Среди курсантов — ребята без боевого опыта, бывшие полицейские, строители и механики. У каждого из них собственная история и мотивация.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Иностранные добровольцы скрывают лица под масками. А свои настоящие имена — за позывными. Чарли 3 — американец. Дома работал механиком. А теперь готовится к военной службе в Украине.

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«Моя семья сбежала из Финляндии перед Второй мировой войной — из Карелии. Это очень похоже на это противостояние, и я просто чувствую, что это мое право и право моей семьи бороться за нечто подобное. Российская Федерация издевается над людьми уже сотни лет, и это должно прекратиться. Я верю в свободу всех людей, поэтому я решил приехать сюда», — говорит американский доброволец.

Американец подписал контракт и присоединился к тактической группе «Реванш» Главного управления разведки. Как и другие добровольцы здесь — он будет штурмовиком.

«Я думаю, мы вряд ли найдем иностранцев, которые по собственному желанию приезжают сюда работать делопроизводителями или финансистами. Это все люди, которые желают быть в гуще событий. И выполнять важнейшую задачу, которая есть, а это штурмовые и оборонительные действия», — говорит командир спецподразделения ГУР МО «Реванш» Кужумо.

26-летний француз с позывным Альфа 2 — присоединился к украинской армии еще в сентябре 2022 года. Участвовал в освобождении Купянска. Впоследствии вернулся во Францию, и теперь снова приехал на войну.

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«С детства я мечтал стать морским пехотинцем. И когда я приехал в Украину, я не хотел оставаться позади. Я не хотел управлять дроном, не хотел быть в артиллерии. Я хотел штурмовать и идти вперед, чтобы защищать людей, освобождать оккупированные города. Я видел бабушек, которые выходили из своих домов, чтобы поблагодарить, сказать „Слава Украине“. Это очень приятные эмоции и это мотивирует», — говорит он.

Он общается на французском, немного знает английский и пытается учить украинский. Разговаривать полными предложениями французу пока трудно, но он уже выучил много украинских слов и даже имеет любимые.

В отличие от своего земляка, француз с позывным Чарли 2 — ни английским, ни украинским не владеет. Впрочем, его желание присоединиться к украинской армии оказалось сильнее языкового барьера.

«Я работал полицейским в одном из самых криминальных городов Франции. Конечно, ловить преступников и воевать с профессиональными военными — это большая разница. Я никогда не служил в армии, но обучение здесь, в „Реванше“, — качественное. И как гражданский человек, я скажу, что это невероятный опыт, и это, пожалуй, один из лучших опытов в моей жизни», — говорит он.

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Подготовка иностранных добровольцев, как и украинцев, длится в течение трех месяцев. За это время они учатся владеть оружием, штурмовать окопы, овладевают тактикой, разведкой и медициной. Боевой медик с позывным «Крест» занимается подготовкой курсантов.

90% личного состава в тактической группе «Реванш» — украинцы. Впрочем, все больше иностранцев присоединяются к подразделению ГУР. Больше всего приезжает из Южной Америки, Соединенных Штатов, Англии и Франции.

Единственное отличие между украинцами и иностранцами — это возможность для последних через полгода расторгнуть контракт.

У каждого из этих ребят — собственная история и собственная мотивация. Но есть то, что их объединяет. За тысячи километров от дома бок о бок с украинцами они готовы бороться с российскими оккупантами.

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