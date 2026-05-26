Иностранным чиновникам показали Чернобыльскую зону, которую атакует РФ: что они рассказали (видео)
В Киев съехались европейские лидеры городов и регионов для восстановления украинской инфраструктуры в условиях обстрелов. Накануне делегации посетили ЧАЭС.
Восстановление Украины и устойчивость критической инфраструктуры в условиях постоянных российских атак будут обсуждать в Киеве лидеры европейских и украинских городов и регионов. В столицу прибыли многочисленные иностранные делегации, чтобы помочь регионам Украины преодолеть дефицит энергии, блэкауты и повысить автономность инфраструктуры в условиях войны. Накануне иностранные гости посетили Киевскую область, в том числе и Чернобыльскую зону, поскольку Россия продолжает терроризировать весь мир ядерной катастрофой, атакуя гражданские атомные станции.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Залатанная дыра от «Шахеда» и реальные угрозы
На смотровой площадке Чернобыльской АЭС иностранные делегаты в первую очередь фотографируют поврежденный новый безопасный конфайнмент. Дыру, которая образовалась в результате непосредственного удара российского дрона-камикадзе «Шахед», украинские специалисты уже залатали.
Однако полностью безопасной эту гигантскую защитную арку пока назвать трудно. Выгоревший от взрыва уплотнитель под крышей больше не защищает надежным образом от утечки радиации. К тому же постоянно добавляются серьезные угрозы от новых комбинированных воздушных атак и вероятного повторного наступления оккупантов со стороны Беларуси. Впрочем, иностранные гости приехали сюда не как обычные туристы. Это мэры европейских городов и руководители мощных регионов, и массированный ракетный обстрел, который российские террористы устроили в ночь на воскресенье, не изменил их планов посетить Украину
Фабрис Лоер, мэр города Лорьян (Франция): «Во время Второй мировой войны 80 процентов нашего города было разрушено. И мы понимаем и имеем связь с украинскими городами, которые сейчас разрушает враг. Поэтому мы приехали в Украину, чтобы показать, что французы ваши друзья и мы на вашей стороне в этой войне».
Мона Нойбаур, министр экономики региона Северный Рейн-Вестфалия (Германия): «Это уже мой третий визит за время полномасштабного вторжения. И этим я показываю преданность украинскому народу. Мы год назад подписали партнерское соглашение с Днепропетровщиной, и кроме гуманитарных миссий мы помогаем с восстановлением. Мы поставляем трансформаторы, энергетическое оборудование и технологии, чтобы восстановить стабильность украинской энергосети».
Припять как предостережение: партнерство, меняющее суть
Как именно бывшая советская халатность и закрытая тоталитарная система способны разрушать целые цветущие города, европейцам наглядно демонстрируют на примере Припяти. Город энергетиков уже сорок лет стоит полностью опустевшим и забытым всего в нескольких километрах от атомной станции.
Сегодня уже современная российская дерзость полностью уничтожает города и села вдоль всей линии соприкосновения. И таких заброшенных городков-призраков в Украине из-за действий агрессора может стать гораздо больше, если вовремя не помочь децентрализованной логистике, отмечают украинские волонтеры.
Ольга Голубева, региональный координатор проекта «Бок о бок: Сплоченные громады»: «Мы можем смотреть много картинок, фотографий и фильмов, но когда человек приезжает и видит это, впитывает, смотрит — он уже будет по-другому относиться. В нашем проекте, когда партнеры приезжают, они меняют суть партнерства: они делают больше проектов, больше восстановлений».
Чернобыльскую зону вместе с европейцами посетила и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, во времена, когда Россия ведет захватническую войну против Украины и использует ядерный шантаж как инструмент постоянного давления на цивилизованный мир, память о Чернобыльской катастрофе в очередной раз напоминает человечеству, насколько смертоносными и опасными могут быть государственная ложь, тотальное молчание и равнодушие к судьбе людей.
