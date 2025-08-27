Иностранный военный контингент в Украине: возможно ли это и на что готов согласиться Трамп

Война в Украине / © Associated Press

Поддержать миротворцев в воздухе и разведывательными данными — о таких гарантиях безопасности для Украины заявили Соединенные штаты Америки.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Какие гарантии безопасности готов обеспечить Украине Запад

Вашингтон готов делиться средствами разведки, наблюдения, командования и управления. А также средствами противовоздушной обороны, чтобы обеспечить развертывание европейских сил в нашем государстве. Источники одного из западных изданий указывают, что речь может идти об американских самолетах, логистике и наземных радарах, которые будут обеспечивать воздушный щит для Украины. Реализация предложения США зависит от готовности европейских стран прислать своих военных — сейчас сделать это согласны 10 государств.

Гарантии безопасности Украины могут включать демилитаризованную зону. Патрулировать ее должны войска третьей страны — согласованной Украиной и Россией. Силы этой третьей страны могли бы быть развернуты в глубине нашей территории, как еще одна линия защиты. Правда, за «щитом» из украинских войск.

«Киев нуждается в гарантиях, похожих на членство в НАТО» — такими ожиданиями относительно будущих гарантий безопасности для Украины, в случае достижения мирного соглашения поделился глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.

В целом после недавней встречи президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне западные лидеры стали активно работать над всеми возможными сценариями «гарантий безопасности», которые бы сделали невозможным повторное вторжение России. Среди вероятных вариантов: развертывание иностранного миротворческого контингента в Украине.

Что говорит эксперт

«Миротворческие миссии бывают, если упрощать, двух типов: те, кто просто наблюдает за поддержанием огня, и те, кто пытается его удерживать. Это два отдельных раздела устава ООН. Но против России как ядерной державы, и вообще с ее нынешней политикой, представить давление с целью прекращения огня невозможно на сегодня. Но ни одна ООНовская миссия не может заменить присутствие безопасности или обязательств по безопасности наших партнеров. Важно понимать», — говорит бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Несмотря на многочисленные заявления европейских союзников, пока не существует единства, какая именно модель международного военного присутствия, может быть внедрена для нашего государства. Издание «Нью-Йорк таймс», со ссылкой на официальных лиц, пишет о трех вероятных вариантах. Первый: это полноценные вооруженные «миротворческие силы», которые бы дополняли украинскую армию. Говорят, что развернуть их могут только для оборонительных целей. Впрочем такой формат должен сдерживать Кремль, ведь нападение на силы НАТО или ЕС автоматически означало бы риск эскалации.

«Пока европейцы, ни при каких обстоятельствах, не готовы к размещению вместе с нами близко к линии фронта. Ну, слава Богу, если они будут готовы к размещению там, где важно защищать нашу критическую инфраструктуру и много других важных вещей. Это могут быть тренировки, это может быть какое-то другое ограниченное присутствие, но обязательства по безопасности без американской поддержки все равно выглядят сложно», — говорит Климкин.

Другие возможные модели, о которых пишет «Нью-Йорк таймс», это «растяжение» миротворцев по линии фронта или создание «сил наблюдения», когда небольшие группы военнослужащих, численностью в несколько сотен, будут сообщать о возможных агрессивных действиях со стороны РФ. Однако, как отмечают эксперты, в эпоху спутникового мониторинга и дронов, такая миссия выглядит скорее символической, чем реальной.



Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер активно продвигает идею «коалиции желающих» для обеспечения мира. Украинский президент отметил: совсем не ждет, что абсолютно все участники этого альянса пришлют свой контингент в Украину. Впрочем, определенные обязательства, страны-добровольцы таки будут иметь.

«На самом деле, очень важно, чтобы Дональд Трамп и Соединенные Штаты оказали поддержку любому присутствию по безопасности. Если это произойдет, то вся история станет более реальной, потому что европейцы сами по себе, во-первых, не имеют политической воли, потому что они очень боятся различных вариантов эскалации», — объясняет Климкин.

В то же время, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не дал согласия на участие американских военных ни в одном из ныне существующих форматов сил безопасности. Но намекнул, что США могут помочь европейскому контингенту, в частности, в воздухе.

Позиция Трампа остается неопределенной и по словам экспертов будет зависеть от того, удастся ли достичь перемирия с Москвой, прежде всего на суше. Ведь только при условии соглашения о мире или хотя бы — перемирия, возможен старт — любого из вариантов развертывания в Украине, иностранного военного контингента.

