Иностранцы изучают во Львове сценарии на случай войны в Европе: что известно

Дом во Львове, который обстреляла РФ / © ТСН

Реклама

Во Львов прибыла большая иностранная делегация, чтобы воочию увидеть, как работает город в условиях войны.

Корреспондент ТСН Маричка Кужик узнавала, к каким угрозам готовятся европейцы.

От руин до восстановления: трагедии на улицах Стрыйская и Коновальца

Сегодня дом на улице Стрыйской выглядит как новый, но три года назад его изуродованный фасад был на страницах мировых медиа. Это была одна из самых трагических атак на город: 10 погибших и более полусотни раненых. Тогда Львов впервые испытал модель мгновенного реагирования.

Реклама

«Это был первый опыт, когда надо было принимать решения оперативно. Мы мгновенно развернули штабы помощи, на месте работал выездной ЦПАУ, где люди могли получить любую консультацию — от расселения до компенсаций», — говорится в сюжете.

На улице Коновальца иностранцы осматривают фасад дома, где два года назад Россия убила почти всю семью Базилевичей. Жизни не вернуть, но городские власти сделали все, чтобы восстановить здание в историческом центре в кратчайшие сроки.

Почему это важно для Европы?

Матей Крейвяну, городской менеджер румынского города Тимишоара, отвечает за реагирование на чрезвычайные ситуации. Он уверен: опыт украинских общин нужен не только на случай войны, но и для преодоления стихийных бедствий. Но военный сценарий никто не исключает.

Матей Крейвяну, городской менеджер (Румыния): «Мы видели смерть в медиа, но нас поразила именно реакция: привлечение общин, волонтерство, слаженность. Чем больше мы готовы и „вооружены“ знаниями, тем менее вероятно, что эти ситуации произойдут у нас. Восточная Европа должна научиться этому опыту, чтобы справиться с тем, что нас может ожидать».

Реклама

Кто приехал во Львов

Обмен опытом организовали в рамках программы «Академия устойчивости». Во Львов приехали 18 представителей муниципалитетов из.:

Германии и Бельгии;

Нидерландов и Эстонии;

Румынии и США.

Кроме восстановления, иностранцев интересует работа реабилитационного центра Unbroken, где восстанавливаются ветераны, и стратегии выживания во время длительных блэкаутов.

Остап Процик, директор Школы муниципального управления университета Unbroken: «Европейцы предполагают, что разное может произойти. Россия никуда не девается и все больше угрожает функционированию городов ЕС. Лучше иметь готовые планы, которые никогда не понадобятся, чем не иметь их вообще, когда придет беда».

Запросов на такое сотрудничество настолько много, что уже через месяц ждут делегацию из Польши. В дальнейшем Львов планирует привлекать к таким встречам представителей прифронтовых общин, чей опыт является еще более экстремальным и уникальным.

Реклама

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 20 февраля. Столичные заведения могут МАСОВО закрыться? Венгрия блокирует кредит от ЕС