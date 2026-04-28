Иностранцы с чемоданами под Киевом: соцсети бьют тревогу из-за "десанта" трудовых мигрантов

Из каких стран в Украину едут трудовые мигранты и какие зарплаты им предлагают

В Украину начали массово завозить трудовых мигрантов. В сети публикуют видео людей, которых якобы привезли из-за границы в Киевскую область. В частности, около тринадцати мужчин с чемоданами заметили в одном из сел области. По мнению пользователей социальных сетей, это трудовые мигранты. Также ожидается, что иностранцам будут платить за работу от 800 долларов.

ТСН.ua выяснял, действительно ли в Украину начали массово завозить мигрантов и каких последствий от этого можно ожидать.

Увеличилось ли количество разрешений на работу для мигрантов

По мнению Василия Воскобойника, главы Офиса миграционной политики, тот факт, что в Украину приезжают на работу трудовые мигранты, вряд ли может кого-то удивить, потому что этот процесс продолжался как до широкомасштабного вторжения, так и во время войны.

«Только в 2021 году около 22 тысяч разрешений на трудоустройство в Украине получили иностранные граждане или продолжение действия таких разрешений. За прошлый год Госслужба занятости выдала более 9,5 тысячи разрешений на трудоустройство в Украине. Документ позволяет людям работать у нас или продлить действие ранее выданного разрешения. То есть людей к работе в Украине привлекают по-прежнему. Это было, есть и, судя по всему, будет в будущем. Главный вопрос: в каких масштабах это будет, где будут работать эти люди, в каких условиях и на какую зарплату», — рассказывает ТСН. Василий Воскобойник.

Специалист добавляет: если трудовым мигрантам обещают платить зарплаты в 800 долларов, это очень хорошо. Это значит, что люди приехали выполнять не какую-нибудь простую физическую работу, а имеют определенную профессию. Что касается конкретного случая в Киевской области, то у эксперта такой информации пока нет.

Из каких стран приезжают трудовые мигранты

По словам эксперта, в последнее время больше всего трудовых мигрантов в Украину привлекается из стран, которые расположены географически близко к нам.

«Речь идет о Турции, Азербайджане, странах Центральной Азии. О более „экзотических“ странах вроде Непала, Бангладеш, речь может идти о сотнях выданных разрешений. Но я подчеркиваю, что выданное разрешение — это еще не значит, что человек стопроцентно приедет на работу в Украину. Нужно время на получение рабочих виз, поскольку разрешение, выдаваемое на трудоустройство Госслужбой занятости, еще не означает, что человек автоматически получит рабочую визу. После получения рабочей визы, этот процесс иногда затягивается на месяцы. Претендент, например, может передумать ехать работать в Украину и поехать куда-нибудь дальше», — объясняет специалист.

Этапы трудоустройства иностранцев и контроль государства

По словам главы Офиса миграционной политики, существует три этапа трудоустройства иностранцев в Украине:

Человек получает разрешение на работу. Приезжает в Украину и начинает работать. Уплачивает взносы — это подтверждение того, официально ли ее трудоустроил работодатель.

«Главный показатель, чтобы оценить, работают эти люди в Украине или нет — это уплата единого социального взноса. По этому показателю можно определить, сколько трудовых мигрантов въехало в страну и реально у нас работают», — заключает Василий Воскобойник.

Кто оформляет разрешения на работу для иностранцев

В Государственной службе занятости ТСН.ua рассказали, что разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства выдают региональные центры занятости по месту нахождения работодателя.

«Разрешение на трудоустройство получает не человек-иностранец, а его работодатель. Если, например, работодатель находится в Киевской области, он обращается в Киевский областной центр занятости, подает необходимый пакет документов и получает разрешение на трудоустройство людей на конкретное предприятие. За получение разрешения работодатель платит денежные средства, и человек у него работает и получает зарплату. Разрешения выдают сроком полгода, год и максимум на 3 года. Другое дело, сколько времени человек работает и как. Но это уже не вопрос службы занятости, а инспекции по труду», — пояснили ТСН.ua в Государственной службе занятости.

Там информируют о такой динамике выдачи разрешений:

В 2024 году оформлено 6 127 разрешений.

В 2025 году оформлено 9 582 разрешения.

По состоянию на 22.04.2026 — оформлено 3 213 разрешений.

«До войны оформлялось гораздо больше разрешений. С началом широкомасштабного вторжения это количество значительно снизилось. Но если сравнивать с 2022 и 2023 годами, сейчас эта цифра постепенно растет», — объясняют в Госслужбе занятости.

Рейтинг стран: откуда в Украину едет больше всего работников

Больше всего в 2025 году были оформлены разрешения на трудоустройство граждан таких стран:

Турция — 1404;

Индия — 946;

Узбекистан — 936;

Азербайджан — 605;

Бангладэш — 599.

Топ-5 сфер экономики, где работают иностранцы

По видам экономической деятельности в 2025 году больше всего разрешений было оформлено в следующих отраслях:

Строительство — 1789. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 1725. Перерабатывающая промышленность — 1521. Информация и телекоммуникация — 1024. Временное размещение и организация питания — 699.

Помогут ли Украине трудовые мигранты?

По мнению демографа Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН, если после войны к нам приедут люди из других стран, вряд ли они будут способствовать повышению численности населения.

«Что касается привлечения их на рынке труда, то здесь следует подходить осторожнее. Скорее всего после войны нам понадобятся дополнительные рабочие руки для восстановления страны, поэтому мигрантов можно привлекать в рамках определенных контрактов на определенный период времени», — отмечает Александр Гладун.

Дата публикации 21:46, 23.11.25

