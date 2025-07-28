Иностранцы, воюющие за Россию, пошли на штурм в Запорожской области: воины ВСУ рассказали о ситуации

Война в Украине

Реклама

Россияне используют иностранцев, как одноразовый, расходный материал. На Ореховско-Токмакском отрезке фронта враг отправляет вперед штурмовые группы из граждан других стран, чтобы они ценой собственных жизней раскрывали огневые точки наших бойцов. Украинские разведчики уверяют: обнаруживают такие группы ежесуточно. И уже дальше, к работе приступают экипажи тяжелых бомбардировщиков.

за ночной боевой работой экипажа беспилотного бомбардировщика 65-й механизированной бригады «Дикое поле», наблюдала съемочная группа корреспондента ТСН Александра Моторного.

QR-код на экране — это сбор на разведывательные и ударные дроны для бригады «Великий луг». Они очень нужны нашим воинам.

Реклама

QR-код для сбора / © ТСН

Внимательно слушать вокруг и всматриваться в темноту — самое первое требование, по дороге к позициям 65-й механизированной южнее Орехова. Без детектора, фиксирующего приближение любого дрона, признает «Сивер», штурман и командир экипажа тяжелого бомбера, они теперь не делают ни одного шага на поверхности.

Их работа в принципе: действия на поражение противника. Группы вражеских штурмовиков, говорит «Сивер» — бригадная разведка, да и они сами обнаруживают на Ореховско-Токмакском направлении каждую ночь.

Время от времени к переднему краю пытается проскочить вражеская атомобильная или бронированная техника. До сих пор с одинаковым результатом, уверяет «Игнис», пилот «Хэви шота» 65-й.

«Ребята наши, FPVсты, на днях я видел, там танчика им палили. Едет-едет, коробочка, иди сюда! Потом арта начала по ней работать. Мы как раз на отлете все это наблюдали», — говорит «Игнис», пилот экипажа тяжелого бомбера 65 ОМБр «Великий луг».

Реклама

В последнее время в полосе обороны бригады «Великий луг» начали снова появляться иностранцы в российской форме.

«Практически 98%, это иностранцы! Очень много китайцев, йеменцев, индусов, много арабов! Одним словом — у них сейчас, я так понимаю, что также есть недостаток с теми людьми, которые готовы идти на штурмы», — говорит Сергей Скибчик, начальник отделения коммуникаций 65 ОМБр «Великий луг».

Захваченные в плен вражеские пехотинцы, рассказывали, говорит начальник отделения коммуникаций 65-й механизированной бригады, что московитское подразделение, составленное преимущественно из иностранцев — долго готовили для штурмов именно на Запорожском направлении.

«Один из них рассказывал о том, что их готовили 5 месяцев, именно для штурмовых действий и именно на Запорожском направлении. Здесь как раз сейчас концентрируется штурмовые подразделения российской регулярной армии, где бойцы, перед тем как идти на позиции, проходят довольно длительную подготовку», — говорит Сергей Скибчик, начальник отделения коммуникаций 65 ОМБр «Великий луг».

Реклама

Но им — без разницы, уверяет сапер экипажа украинского тяжелого бомбера «Водолаз», какого противника вычислять. Киевлянин и тренер по плаванию по специальности и, признается — по призванию он сейчас производит, чуть ли не хирургической точности, взрывоопасные манипуляции.



Июльской ночью экипаж «Хэви Шота» 65-й механизированной, сделал более полудесятка вылетов. И каждый раз разоружать борт приходилось под гул беспилотников, в совершенно темном небе. Результат работы, говорит «Сивер», сегодня — точно стоил: и усилий, и риска.

«Ну, по статистике: пять вылетов — минус штурмовая группа», — говорит он.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 новости 28 июля. Россияне сбросили взрывчатку НА АВТОБУС! ПОНИВЕЧЕННЫЕ квартиры в Киеве!