- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 700
- Время на прочтение
- 3 мин
Иностранцы, воюющие за Россию, пошли на штурм в Запорожской области: воины ВСУ рассказали о ситуации
Россияне привлекают к штурмам на Запорожском направлении иностранных наемников. Их 5 месяцев готовили к наступлению на Силы обороны.
Россияне используют иностранцев, как одноразовый, расходный материал. На Ореховско-Токмакском отрезке фронта враг отправляет вперед штурмовые группы из граждан других стран, чтобы они ценой собственных жизней раскрывали огневые точки наших бойцов. Украинские разведчики уверяют: обнаруживают такие группы ежесуточно. И уже дальше, к работе приступают экипажи тяжелых бомбардировщиков.
за ночной боевой работой экипажа беспилотного бомбардировщика 65-й механизированной бригады «Дикое поле», наблюдала съемочная группа корреспондента ТСН Александра Моторного.
QR-код на экране — это сбор на разведывательные и ударные дроны для бригады «Великий луг». Они очень нужны нашим воинам.
Внимательно слушать вокруг и всматриваться в темноту — самое первое требование, по дороге к позициям 65-й механизированной южнее Орехова. Без детектора, фиксирующего приближение любого дрона, признает «Сивер», штурман и командир экипажа тяжелого бомбера, они теперь не делают ни одного шага на поверхности.
Их работа в принципе: действия на поражение противника. Группы вражеских штурмовиков, говорит «Сивер» — бригадная разведка, да и они сами обнаруживают на Ореховско-Токмакском направлении каждую ночь.
Время от времени к переднему краю пытается проскочить вражеская атомобильная или бронированная техника. До сих пор с одинаковым результатом, уверяет «Игнис», пилот «Хэви шота» 65-й.
«Ребята наши, FPVсты, на днях я видел, там танчика им палили. Едет-едет, коробочка, иди сюда! Потом арта начала по ней работать. Мы как раз на отлете все это наблюдали», — говорит «Игнис», пилот экипажа тяжелого бомбера 65 ОМБр «Великий луг».
В последнее время в полосе обороны бригады «Великий луг» начали снова появляться иностранцы в российской форме.
«Практически 98%, это иностранцы! Очень много китайцев, йеменцев, индусов, много арабов! Одним словом — у них сейчас, я так понимаю, что также есть недостаток с теми людьми, которые готовы идти на штурмы», — говорит Сергей Скибчик, начальник отделения коммуникаций 65 ОМБр «Великий луг».
Захваченные в плен вражеские пехотинцы, рассказывали, говорит начальник отделения коммуникаций 65-й механизированной бригады, что московитское подразделение, составленное преимущественно из иностранцев — долго готовили для штурмов именно на Запорожском направлении.
«Один из них рассказывал о том, что их готовили 5 месяцев, именно для штурмовых действий и именно на Запорожском направлении. Здесь как раз сейчас концентрируется штурмовые подразделения российской регулярной армии, где бойцы, перед тем как идти на позиции, проходят довольно длительную подготовку», — говорит Сергей Скибчик, начальник отделения коммуникаций 65 ОМБр «Великий луг».
Но им — без разницы, уверяет сапер экипажа украинского тяжелого бомбера «Водолаз», какого противника вычислять. Киевлянин и тренер по плаванию по специальности и, признается — по призванию он сейчас производит, чуть ли не хирургической точности, взрывоопасные манипуляции.
Июльской ночью экипаж «Хэви Шота» 65-й механизированной, сделал более полудесятка вылетов. И каждый раз разоружать борт приходилось под гул беспилотников, в совершенно темном небе. Результат работы, говорит «Сивер», сегодня — точно стоил: и усилий, и риска.
«Ну, по статистике: пять вылетов — минус штурмовая группа», — говорит он.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 новости 28 июля. Россияне сбросили взрывчатку НА АВТОБУС! ПОНИВЕЧЕННЫЕ квартиры в Киеве!