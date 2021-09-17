Инспекторы начали проверять условия в киевских маршрутках: что будут фиксировать

Инспекторы начали проверять условия в киевских маршрутках: что будут фиксировать

У киевлян появляется шанс ездить в комфортных условиях.

С сегодняшнего дня в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

О том, реально ли, чтобы все маршрутки были комфортные и летом, и зимой — рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 17 сентября.

Так, по требованиям КГГА, летом комфортная температура в салоне маршрутки должна быть не выше, чем 28 градусов. Зимой водители должны поддерживать не ниже 10-15 градусов.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, город будет фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей:

температурный режим в салонах,

наличие всех необходимых документов у водителей,

отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса,

наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя,

техническое состояние транспорта,

чистоту,

наличие форменной одежды у водителей,

приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое.

По его словам, для фиксации нарушений инспекторы будут "вооружены" постоянно включенными боди-камерами.

Инспекторы зайти в салон могут на любой остановке. В руках имеют специальный электротермометр. Измеряют температуру в нескольких местах.

В Киеве начали проверять температуру воздуха в маршрутках

Руководитель столичной службы перевозок уверяет, что так скоро будут проверять каждую столичную маршрутку. Обеспечить комфортную температуру для пассажиров КГГА заставила всех перевозчиков. Этот пункт включили во все договора и будут контролировать.

Если во время проверки температура не соответствует указанным показателям, а подобное нарушение фиксируется дважды, то с таким перевозчиком договор будет разрываться и ему придется сойти с маршрута.

Сами же пассажиры надеются, что это только первый шаг и городская власть на этом не остановится.

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