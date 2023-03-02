"Инструмент торгов": эксперт оценил возможность военного сотрудничества Китая и РФ

Китай вряд ли пойдет на разрушение своей экономики ради военной поддержки Путина в войне против Украины.

Об этом заявил российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freeдом".

Пионтковский убежден, что Пекин не будет оказывать никакой масштабной военной помощи России. По словам эксперта, подобными разговорами Китай запугивает, "это ведь инструмент торгов с США".

"Албанский революционер Энвер Ходжа, правивший Албанией на протяжении 50 лет, прославился своей фразой "нас с Россией 201 миллион". Россия превратилась в государство, повторяющее ритуальную фразу "нас с великим Китаем 1,5 млрд". Это говорит не только Медведев, но и все российские пропагандисты.Я почти уверен, что никакой масштабной военной помощи Китай не будет оказывать России.Он пугает этой помощью, ведь это инструмент торгов с Соединенными Штатами.Китай из США находится в сложных экономических отношениях.Это сиамские близнецы глобальной экономики, которые очень зависит друг от друга", — сказал российский публицист.

Пионтковский заметил, что будущее китайско-российских отношений определено – Китай уже поглощает Россию, а Путин стал "маленьким вассалом".

"Я думаю, что Китай не пойдет практически на разрушение своей экономики ради поддержки путинских штанов. Будущее китайско-российских отношений уже определено, к каким бы трансформациям не привело поражение России в войне: Китай уже поглощает Россию. РФ не просто младший партнер, Путин теперь маленький вассал во всех отношениях", — добавил он.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпинь планирует посетить страну-агрессора Россию.

В Госдепе США предупреждали, что Китай во многом поддерживает войну России против Украины с самого начала, даже если не оказывал летального оружия. Пекин, в частности, распространяет кремлевскую пропаганду и использует собственную дезинформацию, чтобы поддержать российскую войну и безосновательно обвинить Запад, США и НАТО.

По данным немецкого издания Der Spiegel , Пекин и Москва якобы ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников.

А вот глава ГУР Кирилл Буданов считает, что сейчас Китай не согласится на передачу вооружения России.

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