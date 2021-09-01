Интерактивные фигурки лягушек из Китая: почему опасная детская игрушка до сих пор на витринах

Интерактивные фигурки лягушек из Китая: почему опасная детская игрушка до сих пор на витринах

Кроме радости она может подарить ребенку целый букет болезней, говорят в Госпродпотребслужбе.

Опасная игрушка попала на украинские прилавки. Содержание свинца в ней в 164 раза превышает норму. Интерактивные фигурки лягушек завезли в Украину из Китая, они имели все необходимые документы и выводы безопасности. Госпродпотребслужба уже оштрафовала импортера на сто тысяч гривен и обязала в течение месяца утилизировать товар. Но несмотря на то, что этот срок истекает шестого сентября, опасная игрушка — еще на витринах.

Об этом 1 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Эта игрушечная лягушка — по-настоящему ядовита.

По словам заместителя начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области Лилии Круковской, может вызвать анемию, нарушения функций почек и опорно-двигательного аппарата.

А все из-за содержания свинца, превышающего норму в 164 раза. Специалисты, сделав анализ в лаборатории, пришли в ужас.

"Во-первых, свинец — это химический элемент, который относится к тяжелым металлам. Конечно, это предполагает отравление организма. По симптоматике это может быть головная боль, головокружение, в крайних таких случаях, это анемия", — предупреждает детский невролог Ольга Козубенко.

Эта игрушка приехала из Китая в Одессу, а уже отсюда разъехалась по всей Украине по сетям магазинов. Ее опасность специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили во время плановой проверки. И немедленно связались с поставщиком, чтобы он отозвал игрушки из продажи.

Новости Украины: на отечественные прилавки попала опасная игрушка-лягушка со свинцом

Но этого до сих пор не произошло. В одном из магазине говорят — с поставщиком лягушек сотрудничают много лет. Никаких нареканий до сих пор не было. И на эту игрушку импортер тоже предоставил все необходимые документы и сертификат качества. Почему же узнав об опасности — не предупредил магазины?

Юрист фирмы Виктория Желяскова объясняет — свинец нашли внутри лягушки, поэтому для людей она безопасна.

С тем, что лягушек необходимо изъять из продажи — поставщик соглашается. И говорит — предупредить магазины просто не успели.

Сейчас всю изъятую продукцию импортер обещает утилизировать. Партия лягушек небольшая — 90 штук по всей Украине. О том какую-то часть из них — уже приобрели и как предупредить покупателей об опасности игрушки пока неизвестно.

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