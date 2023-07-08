Интересные факты о Валерии Залужном: что заставляет генерала плакать и почему его называют очень человечным

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сегодня празднует свое 50-летие, называют одним из самых влиятельных людей в мире и восхищаются его военным талантом. Он олицетворяет новое поколение украинских офицеров и имеет славу очень человечного генерала.

"Сніданок з 1+1" собрал интересные факты о талантливом военном, благодаря которому Украина противостоит в войне с российской террористической армией.

Воспоминания учительницы Залужного: "был худощавым, вьющимся мальчиком"

Валерий Залужный родился в Житомирской области в семье военных. В школу его привела мама. Первая учительница Залужного Татьяна Шатульская-Пелешок вспоминает, что будущий генерал был "худощавым, кудрявым мальчиком". Его отец был также военным.

Валерий Залужный в детстве / Фото: скриншот с видео

"Залужные вчетвером - взрослые и Валера с младшим братом - жили в однокомнатной квартире возле вокзала, там рядом две воинские части. Отец его был военным, он с детства видел вокруг себя военных, любил играть солдатиками на парте, солдатиков на переменах рисовал. Одна из воинских частей была шефами нашей школы: солдаты к нам на уроки приходили, на их плацу детей принимали в октябрята и пионеры. Я совсем не удивляюсь, что Валера пошел в военные", - рассказала ВВС Татьяна Григорьевна.

Первая учительница также вспоминает, что Залужный не был отличником, однако старательно учился. После окончания школы нынешний главнокомандующий ВСУ поступил в машино-строительный техникум, который закончил с отличием. В 20-летнем возрасте он поступил в Одесский институт сухопутных войск и начал строить карьеру военного.

Валерий Залужный / Фото: Фото из социальных сетей

Генерал нового поколения

Валерий Залужный прошел все ступени военной службы - от командира взвода до главнокомандующего ВСУ. Он воевал на Донбассе. Летом 2021 года получил высшую военную должность. Генерал в одном из интервью вспоминал, что в тот день он праздновал день рождения жены, тогда ему позвонил президент Зеленский и предложил высокую должность. Военный вспоминал, что тогда он пил пиво и вышел на улицу для разговора.

Залужный - это генерал нового поколения со знанием английского языка и пониманием ситуации в армии. Он неоднократно приходил на свадьбу к своим подопечным, чем поражал всех. Приходит генерал также на прощание с погибшими защитниками Украины. Во время похорон Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" он стал на колени перед невестой и матерью погибшего военного.

Что заставляет главнокомандующего ВСУ плакать

Залужный признает, что он эмоциональный человек и однажды плакал, когда мать искала своего сына.

"Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь. На тот момент, когда я с ней переписывался, у меня была надежда, что он жив. Но потом мне доложили, что он погиб. Я был вынужден объяснить матери эту ситуацию. Тогда у меня не хватило сил", — вспоминает главнокомандующий.

Хорошее чувство юмора и что известно о семье Залужного

А еще Залужный любит пользоваться соцсетями и испытывает прекрасное чувство юмора. Когда Лавров назвал антисемитами самих евреев, генерал сменил место рождения в Facebook на "Иерусалим, Израиль".

Сеть взорвалась мемами на шеврон Залужного с Малышом Йодой. ФОТО: соцсети

Главнокомандующий женат более 20 лет и воспитывает двух дочерей. Старшая военная, младшая – учится на медика.

Валерий Залужный / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, в субботу, 8 июля, исполнилось 50 лет. "Железного генерала" в Сети поздравляют коллеги.

Читайте также: