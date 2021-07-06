Инвестиции в землю: как и сколько можно заработать

К 2024 году стоимость земельных участков может вырасти минимум вдвое.

С 1 июля в Украине запустился рынок земли, и украинцы получили возможность свободно покупать и продавать сельскохозяйственные угодья. Специалисты по земельному вопросу прогнозируют, что после открытия рынка земли значительно возрастет ее цена.

Вместе с тем сельскохозяйственные угодья отныне являются одним из инвестиционных инструментов — теперь украинцы могут с помощью земельных участков не только сохранить, но и приумножить собственные средства. Более того, специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы инвестировать в землю будет значительно выгоднее, чем хранить средства на депозитах в банке, покупать ценные бумаги или вкладываться в недвижимость.

ТСН.ua разбирался, стоит ли украинцам вкладывать свои деньги в земельные участки, какую прибыль это может принести, а также какие риски следует учитывать при покупке земли.

Насколько подорожает земля

Основным аргументом в пользу инвестирования в землю является то, что сельскохозяйственные угодья будут приносить прибыль годами в будущем. Ведь, покупая землю сейчас по относительно низкой цене, инвестор имеет возможность либо продать ее после 2024 года, когда на рынок зайдут предприниматели и цена вырастет, или сдавать ее в аренду, плата за которую также будет расти, и получать регулярный доход.

По словам министра аграрной политики Романа Лещенко, сейчас минимальная цена одного гектара земли — 27,5 тысячи гривен. В ведомстве рассчитывают, что после открытия рынка средняя стоимость гектара составит около 50 тысяч гривен. В то же время в Министерстве экономики прогнозируют, что земля ежегодно будет дорожать на 10-15%.

Более оптимистичные прогнозы дают эксперты объединения Land Club. По их подсчетам, в первые три года после запуска рынка земли стоимость сельскохозяйственных участков будет расти примерно на 15-20% ежегодно, а в 2024 году инвесторы смогут продать активы с премией в 40%.

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Опрошенные ТСН.ua специалисты по инвестированию прогнозируют, что потенциал украинского рынка земли является весьма существенным: за несколько лет стоимость земельного участка в Украине вполне может вырасти до уровня соседних стран, то есть до 5 тысяч евро за гектар.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, подтверждением этого является тот факт, что за последние несколько лет на фоне ожиданий запуска рынка земли стоимость гектара сельскохозяйственных угодий, как и стоимость аренды, уже выросла в 3-4 раза. Однако, по его словам, точно спрогнозировать, как дальше будет развиваться земельный рынок, невозможно.

«Цена будет расти. Какими темпами? Зависит от очень многих факторов. Это может быть и 5%, а может и 30% в год. В первую очередь это будет зависеть в целом от ситуации в стране, от инвестиционной привлекательности — происходит ли в стране судебная реформа, продолжается ли сотрудничество с МВФ. Влиять будет и динамика цен на других рынках», — говорит Сергей Фурса.

Цена за гектар сельскохозяйственной земли будет зависеть и от спроса, объясняют специалисты по инвестициям.

«Если спрос будет высоким — будет и более значительный рост стоимости земли. В начале спрос будет очень ограниченным, потому что не так много людей смогут покупать землю. Однако в 2024 году возможность покупать землю получат юридические лица, и это тоже будет стимулировать рост цен», — объясняет Сергей Фурса.

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Между тем после запуска рынка не стоит ожидать, что каждый владелец земли захочет ее продать — по оценкам «Украинского клуба аграрного бизнеса», лишь 2,5% владельцев земли хотят продать свои гектара. Поэтому специалисты прогнозируют, что предложение на рынке земли не будет очень значительным.

С запуском рынка ожидается рост стоимости аренды земли. По подсчетам Института аграрной экономики, сейчас среднегодовая стоимость аренды одного гектара земли, находящейся в частной собственности, составляет 102 евро, или 3300 грн. Аренда государственных сельскохозяйственных земель обойдется фермерам в среднем в 120 евро, или в 3900 грн в год.

«Стоимость аренды напрямую зависит от того, сколько стоит сам ресурс. Если же земля подорожает вдвое, примерно так же должна вырасти и стоимость аренды», — объясняет инвестиционный аналитик, глава департамента макроэкономических исследований финансовой группы ICU Сергей Николайчук.

Что следует знать, инвестируя в землю

В то же время специалисты по инвестициям отмечают, что рынок земли с точки зрения инвестирования значительно сложнее, чем депозиты или инвестиции в ценные бумаги. Поэтому желающим инвестировать в землю следует учитывать как юридические, так и экономические риски.

«Людям, которые рассматривают инвестиции в землю с целью получения пассивного дохода от сдачи ее в аренду или в расчете на то, что ее стоимость возрастет, прежде всего нужно понимать свойства земли, ее плодородие, спрос на нее. Земля не является однородным инвестиционным инструментом, как, например, депозиты или ОВГЗ, где инвесторам понятны все их свойства», — говорит Сергей Николайчук.

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Он, в частности, объясняет, что два земельных участка в одном районе могут сильно отличаться по своим свойствам — плодородию и логистике. Соответственно, их стоимость может существенно различаться.

Кроме того, цены на землю и динамика их роста будут различаться в зависимости от региона.

«Рынок будет характеризоваться значительной неоднородностью. Самые дорогие земли — в Центральной Украине и на юге, самые дешевые угодья — в Западной Украине. Цены будут зависеть от того, где люди больше хотеть продавать землю, где будет спрос со стороны малых фермеров и со стороны крупных агропроизводителей», — объясняет Сергей Николайчук.

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По его словам, инвесторам следует учитывать и рыночные риски. В частности, специалист не ожидает, что рынок земли будет очень ликвидным.

«Да, из-за большого интереса покупателей цена на землю действительно возрастет. Но позже, если появится много неквалифицированных покупателей, то при отсутствии роста цены или при невозможности найти арендатора на эту землю, тоже в определенный момент может быть непросто, рынок может столкнуться с избытком предложений. В таком случае инвесторам может стать трудно продать землю. Однако это менее вероятный сценарий», — объясняет Сергей Николайчук.

Специалист говорит, что в ближайшие годы следует ожидать стремительного роста цен на землю — ее стоимость будет приближаться к показателям соседних стран.

«Например, в Румынии цена за 1 гектар около 5 тысяч евро. В Украине, по разным оценкам, земля должна стоить около 2 тысяч долларов. Поэтому возможность удвоить свои вложения за несколько лет выглядит не такой уж и плохой инвестицией», — говорит аналитик ICU.

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