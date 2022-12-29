Инженер в Винницкой области смастерил мини-ГЭС и поставляет свет в соседнюю многоэтажку

Виннитчанин Иван Верещак смастерил собственную мини-ГЭС. Станция работает от течения, толкающего небольшие железные лопасти. Мужчина говорит, работал над своим изобретением полгода и теперь полон блекаут ему и даже соседям нестрашен, говорится в ТСН.

Конструкция установлена на узкой реке Винничко, которая протекает в одном из районов Винницы. Мини-ГЭС на самом деле – механическое колесо, которое с помощью воды способно выдавать энергию, говорит изобретатель.

Иван Верещак над конструкцией работал полгода, и когда понял, что блекают близко, сразу ускорился. Трехметровое основание из остатков металлического забора, шестнадцать лопастей из баллонов от фреона и течение – вместе генерируют 12 вольт тока. “Если течение имеет один метр в секунду, это уже можно использовать эту воду. Я бросил пробку от вина, пробежался, получилось 10 метров 10 секунд”, — рассказывает мужчина.

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Сердце этой станции – генератор, уже от него энергия передается в гараж Ивана. "Проволока идет от нашей станции, я заряжаю им аккумулятор, затем на преобразователь и с преобразователя на розетку 220 вольт", — показывает принцип мужчина.

О собственной мини-ГЭС, говорит, мечтал годами. Мужчина всю жизнь работал инженером-энергетиком, и когда вышел на пенсию начал заниматься своим хобби. “На протяжении всей жизни я собирал это железо, мне очень досадно, когда слышу – о сдал на металлолом, купил бутылку водки. У меня сердце обливается, мне все нужно”, – смеется Иван.

Свой ток мастер передает пункту обогрева многоэтажки, которая находится в 50 метрах. В случае блекаута, говорит, что жители смогут там заряжать телефоны и гаджеты, а еще включить несколько лампочек. Мощности его ГЭС точно хватит. "В случае какого-то большого кризиса, если не будет света долгое время, то можно сюда завести 220 вольт и люди смогут заряжать телефоны, гаджеты", — сказал он.

Полный блекаут не страшен: житель Винницы области смастерил собственную мини-ГЭС

Но если одни соседи довольны, другие - возмущаются, потому что боятся, что весной из-за "ГЭС", у них будет вода в огороде. Господин Иван говорит, готов остановить станцию, как только она будет кому-то доставлять неудобства. Пока же лопасти круглые сутки вырабатывают энергию.

В планах изобретателя поставить на ГЭС более мощный генератор, и тогда Иван Верещак сможет делиться энергией со всей многоэтажкой. Пока же говорит, конструкция должна пережить зиму, потому что когда сильные морозы, колесо замерзает, останавливается и превращается в огромную снежинку.

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