iPhone 14 и аксессуары за 50 тысяч грн: коммунальное предприятие на Днепропетровщине попало в скандал

Коммунальное предприятие Каменского городского совета "Городская информационная служба" на Днепропетровщине приобрело iPhone 14 Pro за бюджетные средства. А также чехол, защитное стекло и зарядное устройство к нему на общую сумму более 49,5 тысяч гривен.

Соответствующие тендеры 2 октября были объявлены на сайте государственных закупок Prozorro.

Покупка дорогого смартфона коммунальщиками вызвала негодование в социальных сетях. Люди удивляются, зачем приобрели iPhone и спрашивают, кто и зачем его будет использовать.

Что и за сколько приобрели

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 128Gb Space Black коммунальное предприятие приобрело за 47 499 грн. Сетевое зарядное устройство Apple 20WUSB-C Power Adapter стоило 998 грн. Защитное стекло MAKE Full Cover Glue обошлось в 449 грн, а чехол MAKE Premium Silicone – 599 грн.

Победу во всех тендерах одержало ООО "Комфи Трейд". Целесообразность закупки техники и аксессуаров в тендерной документации не уточняется.

Скриншот / Фото: ProZorro

Скриншот / Фото: ProZorro

Скриншот / Фото: ProZorro

Как это объяснили в коммунальном предприятии

Сайт ТСН.ua обратился за комментарием к директору КП "Городская информационная служба" Екатерине Узуновой. По ее словам, в начале октября они действительно приобрели iPhone 14 Pro и аксессуары для него. Директор рассказала, что смартфон нужен предприятию для создания контента.

“У нас есть свой медиахолдинг, сайт, соцсети, мы их очень активно развиваем. Каменский городской совет постоянно обращается к нам с просьбой проводить трансляции для прозрачности депутатских комиссий, исполкомов, сессий, их очень много. К сожалению, большой техникой мы не успеваем это делать. И наш технический работник обосновал, что именно в "про" такой широкий формат, который может полностью захватить помещение. К тому же, без дополнительных видеомикшеров транслировать эти стримы под YouTube. Также сотрудники сайтов соцсетей очень хотели проводить прямые эфиры непосредственно с мест событий”, – рассказала ТСН.ua Екатерина Узунова.

По словам директора, смартфоном пользуются все работники коммунального предприятия, а выдают его под подпись. Им нельзя пользоваться в личных целях, звонить по телефону и принимать звонки.

"До этого мы покупали профессиональную камеру за 120 тысяч. Ни у кого вопросов не возникало. А этот смартфон мы покупали в качестве портативной камеры. Тем более, что впереди будут блекауты. Если хоть какую-то информацию надо предоставить, то на своем павербанке можно зарядить смартфон и с него работать, если есть старлинк”, – рассказала Екатерина Узунова.

Защитное стекло, чехол и другие аксессуары необходимы для сохранения техники, говорит директор. Она добавила, что это не первый телефон, который приобрели на баланс предприятия. А стоит он дешевле, чем профессиональная камера.

"Почему не 11-й, 12-й, 13-й iPhone? Мы коммунальное предприятие с белой бухгалтерией. К сожалению, телефоны 11 Pro, 12 Pro, аналогичные по возможностям, уже нельзя купить так, через Prozorro, по безналичному расчету, потому что они уже не становятся на продажи. Поэтому мы купили последний, не 15-й, который можно было купить из серии Pro официально”, – объяснила ТСН.ua Екатерина Узунова.

Ранее мы писали о том, что КГГА провела тендер по закупке алкоголя почти на 100 тысяч грн. Столичные власти прокомментировали, для чего купили крепкие алкогольные напитки.

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