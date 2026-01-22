iPhone из Японии или США: почему ваш "серый" гаджет может перестать ловить связь в любой момент

iPhone

Ежегодно миллионы украинцев покупают желанный iPhone. Но знаете ли вы, что вероятность того, что ваш смартфон — контрабанда, составляет почти 80%? Для государства это — потерянные миллиарды, а для покупателей — скрытые риски.

Журналисты «Хапуга.ua» провели контрольную закупку в популярных сетях столичных магазинов и обнаружили системный бизнес на «серых» схемах.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ИНСПЕКЦИЯ! Покупаем айфон с скрытой камерой! Как работает серый рынок техники Apple в Украине

Эксперимент: покупка телефона в разных магазинах

В руках журналиста — два идентичных смартфона. Они выглядят одинаково, но имеют совершенно разную историю. Один ввезен официально с полной уплатой налогов, другой — «серый», заведенный в обход таможни без единого платежа в бюджет.

Чтобы увидеть, как на самом деле работает этот рынок, журналисты отправились на инспекцию столичных магазинов. Для чистоты эксперимента в каждом «покупали» одну и ту же модель — iPhone 17 Pro на 256 ГБ.

iStore: «Акционная» цена только за наличные

В магазине iStore цена оказалась ниже официальной более чем на 3 тысячи гривен. Однако продавцы сразу предупредили: за низкую стоимость придется платить отсутствием прозрачности.

Разговор с консультантом iStore:

- У нас вся техника под заказ. Он будет стоить 60 700 грн.

-О, почему так дешево?

- Эта цена акционная, она за наличные идет. Если картой, то там она вырастет до 5 процентов (63 735 грн). И оплата у нас на ФЛП, бухгалтерия в течение суток подтверждает. А если за наличные — сразу забираете.

-Хорошо, а фискальный чек не даете, если наличными?

- Товарный чек у нас.

GRO (экс-Грохольский): iPhone за криптовалюту

В сети GRO ситуация еще интереснее. Здесь не только не выдают фискальный чек, но и предлагают оплату в криптовалюте USDT, что фактически выводит операцию из-под надзора налоговой.

Разговор с консультантом GRO:

- Один остался по стоимости 63 369 гривен.

-А криптой у вас можно рассчитаться? — Да, и у вас еще минус один процент будет в крипте.

-Красота. А какой-то чек при этом выдаете?

- На ваши мессенджеры приходит чек. Ну, и чек наш стандартный приходит просто в гривнах.

-Типа товарный? А фискальный?

- А, нет, при оплате криптой не фискальный. От нас просто обычный чек.

iPeople и eStore: Товарные чеки вместо гарантий

Сеть iPeople также подтвердила готовность принимать криптовалюту, но вместо фискального документа выдает только «товарный», что существенно ограничивает права потребителя.

Похожая ситуация и в eStore: за наличные товар дешевле на 5%, но вместо фискального чека — опять только бумажка с надписью «товарный».

Комментарий эксперта: почему это опасно?

Оплата криптовалютой, отсутствие фискального чека и работа через десятки ФОПов — это классические маркеры «серого» импорта.

Олег Гетьман, координатор Экономической экспертной платформы: «На налогах можно сэкономить около 20-30% стоимости. Если уклониться и от таможенных сборов, и от НДС, и от налога на прибыль — это уже около 30%. Это недобросовестная конкуренция, которая вредит „белому“ бизнесу. Более того, без фискального чека у покупателя могут быть сложности с гарантийным обслуживанием. Это означает, что там покупать не стоит».

Фактически, такие ритейл-сети несут ограниченную ответственность за товар. Поскольку техника оформляется на подставных ФОПов, защитить права потребителя в суде или через Госпродпотребслужбу становится почти невозможно.

Цена «серого» рынка: 25 миллиардов потерь

Статистика ошеломляет: только каждый пятый iPhone в стране — легальный. Остальные — «серый» импорт. Это смартфоны без уплаченных налогов, без настоящей гарантии и без ответственности продавца.

Потери бюджета от контрабанды электроники — это не просто цифры в отчетах, это недоотремонтированные дороги и невыплаченные пособия.

Олег Гетьман, координатор Экономической экспертной платформы: «Потери от серого импорта и контрабанды составляют от 105 до 120 миллиардов гривен в бюджет. Одна из крупнейших статей — техника и электроника. Здесь мы оцениваем чистые потери в 15-25 миллиардов гривен. И примерно 70% этого объема — техника Apple».

Обыски в «Техно Еже» и разоблачение схем

Летом 2025 года правоохранители взялись за масштабную сеть «Техно Еж». По данным Генпрокуратуры, бизнес был разделен на более 100 подконтрольных ФОПов для минимизации налогов. Основатель бренда Алексей Гулый подтвердил обыски в своих офисах и квартире, назвав это «стрессовым опытом», но отрицал масштабные нарушения.

Однако рынок начал «говорить» еще раньше. В сентябре CEO Comfy Игорь Хижняк открыто обвинил сети «Ябко», Yabluka и «Техно Еж» в продаже iPhone 16 Pro еще до официального старта продаж.

Игорь Хижняк, CEO Comfy: «Я купил эти айфоны в „Ябко“, Yabluka и „Техно Еж“ до официального старта. Это означает, что гаджеты привез не „Эппл Украина“, а кто-то нелегально, буквально в нижнем белье. В Yabluka приняли оплату в USDT, а расходную накладную дали в гривнах. Ни одного фискального чека! С этих телефонов не уплачены ни пошлины, ни НДС».

Проверки и штрафы на 114 миллионов

После огласки и заседания профильного комитета Верховной Рады начались рейды. 550 налоговиков проверили более 200 магазинов. Результат — штрафы на сумму 114 миллионов гривен. Однако ключевые игроки находят способы закрывать дела. Так, фирма из группы «Ябко» избежала наказания за неуплату 14 млн грн налогов, просто оплатив долг после открытия производства.

Кто реально стоит за «Ябко»?

Расследование ТСН выявило, что за брендом «Ябко» стоит сложная многоуровневая структура. Формально марка записана на предпринимателя из Николаева Львовской области Николая Кахнича. Однако аналитики называют настоящими бенефициарами трио: Петра Дыминского, Николая Кахнича и Виталия Турковца.

Петр Дыминский: бывший владелец ZIK и ФК «Карпаты», который сейчас находится в розыске из-за смертельного ДТП под Львовом.

Связь с OKKO: поставки техники осуществлялись через ООО «Эмеральд-Трейд», руководитель которого ранее возглавляла компании из группы OKKO Виталия Антонова.

Сейчас «Ябко» работает под вывеской ООО «Спешлтех», где бенефициаром значится Анна Брыжак. Однако журналисты подозревают, что это лишь формальность.

Реакция компании и новые скандалы

В ответ на запрос журналистов в «Ябко» заверили, что работают законно, не принимают крипту, а все чеки фискализируют. Олег Гетьман подтверждает, что сеть пытается «встать на путь исправления»:

«Средняя зарплата там 10 тысяч гривен, на один магазин приходится 2,4 наемных работника. Среди топ-12 сетей „Ябко“ теперь выглядит не хуже всего».

Однако спокойствие длилось недолго. Буквально на днях в сети X (Twitter) вспыхнул новый скандал: ритейлера обвинили в неспособности выставить официальный счет на юридическое лицо (безналичный расчет), что является прямым признаком «схемы» и оптимизации налогов. «Ябко» в свою очередь назвало это «информационной атакой» и недобросовестной конкуренцией.

iStore: Кипрский след и эстонские фирмы

Сеть iStore, где консультанты так дружелюбно предлагают «акционную» наличную цену, имеет весьма запутанную структуру собственности. Торговую марку зарегистрировал еще в 2008 году украинец Олег Ильенченко, однако впоследствии в игре появились иностранные игроки.

Право на бренд начало мигрировать между компаниями на Кипре и в Эстонии:

Саона Капитал ОЮ (Эстония) и МИРЕНИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС (Кипр) .

АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ (Эстония) и ORAMOSO INVESTMENTS LIMITED (Кипр).

В Украине брендом iStore управляет целое созвездие фирм: ООО «Айстор Медиа Групп», ООО «Ай Стор Медиа» и ООО «Айкоммерс Украина». Конечным бенефициаром последней значится киприот Ставрос Косиарис.

В 2024 году Бюро экономической безопасности во время контрольных закупок зафиксировало: iStore систематически не выдает фискальные чеки. За ширмой «15-летней истории украинского магазина» скрывается непрозрачная структура, которая ставит под сомнение легальность каждого проданного гаджета.

GRO (Grokholsky): Дело о «неофициальных» дронах для фронта

Еще один известный игрок — сеть GRO (бывший Grokholsky) — попал в эпицентр скандала, который выходит за рамки простой неуплаты налогов. В октябре 2025 года владельца сети Сергея Грохольского вспомнили в деле о мошеннических схемах с поставками дронов для Вооруженных Сил Украины.

Согласно данным судебного реестра, магазин якобы продавал квадрокоптеры и мобильные телефоны вне официального учета. Расчеты велись наличными в иностранной валюте.

Из материалов судебного дела (январь 2026): «ЛИЦО_8… получал от представителей магазина Grokholsky, владельцем которого является ЛИЦО_5 [Сергей Грохольский], электронную технику (дроны и телефоны), продажа которых осуществлялась неофициально, вне кассового учета… Расчет происходил как в безналичной, так и в наличной форме».

Следствие считает, что Грохольский совместно с группой подконтрольных лиц занимался легализацией доходов через криптобиржи и «бестоварные» операции для обналичивания средств.

Результаты мониторинга: кто не выдает чеки?

Независимый мониторинг рынка Apple-техники показал неутешительные результаты. Из 20 проверенных точек 11 не выдали обязательный фискальный чек. Среди нарушителей — громкие имена:

Физические магазины: «Ябко» и iPeople.

Онлайн-продажи: Yabluka, eStore, Appleroom, iStore, Grokholsky/GRO, Touch, Skay, myApple.

Некоторые из них даже не указывают юридическую форму продавца на сайте, что делает покупателя абсолютно беззащитным в случае неисправности дорогостоящего устройства.

Таможня как бизнес-хаб

Несмотря на громкие обыски, «серый» импорт остается основой бизнеса для многих сетей. Техника ввозится без растаможки и фискализации, не принося государству ни копейки. Но такая система не могла бы существовать без прикрытия внутри самой системы.

Эксперты утверждают: нелегальный поток техники держится на тесной координации с нечестными чиновниками.

Олег Гетьман, координатор Экономической экспертной платформы: «Таможенник, который с радостью получит, например, 10 тысяч долларов, просто не заметит „фуфловые“ документы и пропустит бус или фуру дальше в Украину. Примерно 50% схем — это завоз с занижением цены или так называемый „пересорт“. Это когда вместо айфонов в документах едет условно кирпич или павербанки».

Подтверждением этих слов являются недавние задержания. На Буковине ГБР взяло чиновника таможенного поста, который, по версии следствия, брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone. Похожая история и на Львовщине, где руководитель поста организовал механизм пропуска товаров мировых брендов без уплаты пошлин за систематические взятки.

Схема «пиджаков»: коммерческие партии под видом личных вещей

Еще один массовый способ обойти закон — использование «пиджаков». Это люди, которые ежедневно пересекают границу, перевозя товар на сумму до 500 евро, что разрешено законом для личного пользования.

Олег Гетьман: «Дельцы объединяют эти товары в коммерческие партии. Десятки, сотни людей ежедневно везут технику, получают за это небольшую сумму, а потом отдают товар для продажи через интернет-магазины».

«Туристка» с 856 смартфонами

В судебном реестре мы нашли уникальный случай: всего за три месяца одна гражданка Украины приобрела в Венгрии 856 смартфонов Apple и Samsung на сумму более 35 миллионов гривен.

Она оформляла покупки через систему Tax Free, возвращая себе часть европейского НДС. Венгрия фиксировала: один и тот же человек массово покупает технику. А вот в Украине эти гаджеты просто «исчезали».

Из материалов судебного дела: «Перемещение осуществлялось мужчиной, который нес рюкзаки. Работниками контрольных служб при досмотре ручной клади предметы нарушения таможенных правил обнаружены не были».

Однако через систему Tax Free схема всплыла. Результат — штраф почти 18 миллионов гривен, конфискация техники и судебное наказание. Вопрос, для какой сети магазинов предназначалась эта партия, остается открытым.

Где сбывают «серый» товар?

Дельцы используют три основных канала реализации контрабанды в Украине:

Соцсети и мессенджеры: Продажа через Telegram и Instagram без регистрации ФЛП, доставка наложенным платежом. Мелкий ритейл: Небольшие магазины, работающие под прикрытием «наштампованных» документов от фиктивных компаний. «Интеллектуальные» схемы: Легализация через налоговые «скрутки» и конвертационные центры, когда документы на товар выглядят почти белыми.

Только за одну неделю — от старта мировых продаж iPhone 17 до официального релиза в Украине — таможенники изъяли 421 iPhone, которые пытались завезти незаконно. Это лишь верхушка айсберга, ведь большинство таких смартфонов таки попадает на полки магазинов, где покупатели, соблазненные ценой, становятся участниками большой теневой игры.

Что такое «белая» техника?

Официальные устройства ввозятся в Украину через представителя ООО «Эппл Украина» и единственного дистрибьютора ASBIS-Украина. Такие iPhone попадают в авторизованные ритейлеры, среди которых: Comfy, Фокстрот, Алло, Moyo и несколько других крупных сетей.

Признаки легального iPhone:

Фискальный чек: Обязательный документ, подтверждающий уплату налогов.

Маркировка: На упаковке должна быть наклейка на украинском языке и код с пометкой «UA».

Гарантия: Талон от Asbis, дающий право на обслуживание в официальных сертифицированных сервисных центрах.

База IMEI: Телефон официально зарегистрирован в государственной базе.

«В абсолютном большинстве случаев достаточно настоящего фискального чека и гарантийного талона, проштампованного существующей организацией. Это ваша защита. В случае проблем с Apple ID официальный продавец поможет восстановить доступ, и Apple признает такую покупку даже без чека», — объясняет эксперт.

Ловушки «серого» импорта

Магазины, торгующие «серой» техникой, также обещают гарантию, но она «своя» — то есть ремонтировать устройство будут в подвальных сервисах.

Сроки: Гарантия часто длится всего 3 месяца вместо официальных 12.

Технические ограничения: Смартфоны из Китая могут быть без eSIM, японские — иметь невыключенный звук камеры, американские — хуже ловить связь из-за других частот или быть «залоченными» под оператора.

Битва цен: сколько стоит налоговая честность?

Люди выбирают «серые» телефоны из-за цены. И разница действительно заметна:

Официальные ритейлеры: Цена на iPhone 17 колеблется в пределах 63 999 — 64 000 грн . Здесь заложены НДС, пошлина и налог на прибыль.

Неофициальные продавцы: Цена может начинаться от 60 700 грн. Но помните: отсутствие фискального чека означает отсутствие ответственности продавца перед вами и государством.

Перезагрузка таможни: есть ли надежда?

Теневой рынок Apple — это лакмусовая бумажка состояния государства. Конкурировать честному бизнесу с контрабандой почти невозможно. Однако в Украине уже начата реформа, которая должна сломать эти схемы на самой границе.

Олег Гетьман о законопроекте 6490D: «Основа основ — это качественная работа таможни. Закон предусматривает полную перезагрузку службы по примеру НАБУ. Комиссия с подавляющим голосом международных экспертов выберет нового главу уже в январе-феврале 2026 года. Это позволит отсеять некачественные кадры и коррупционеров».

Сегодня, покупая дешевый айфон, вы можете не осознавать, что эти деньги обходят бюджет. Из них государство не получит ни копейки на дроны для ВСУ, на восстановление энергетики после обстрелов или на зарплаты учителям.

В стране идет война. И это не только о линии фронта. Это война за прозрачные правила, за налоги и за будущее, где закон один для всех — и для маленького ФОПа, и для гигантской сети магазинов.

