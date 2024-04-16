Иран атаковал Израиль по "требованию" России: что происходит и как это может повлиять на войну в Украине

Иран совершил массированную ракетную и дроновую атаку на Израиль вечером 13 апреля. Вражда между Тегераном и Иерусалимом была и раньше, однако этот удар международное сообщество назвало "беспрецедентным". Это первая в истории прямая атака Израиля с территории Ирана.

Почему произошло это нападение и какие последствия у атаки может быть для Украины, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Отношения Ирана и Израиля

Конфликт между Ираном и Израилем имеет глубокие корни и большую историю. Начался он после Исламской революции в Иране в 1979 году.

“Иран финансирует и вооружает Хезболлу и ХАМАС. Иран сегодня выступает базой для этих террористических организаций. Поэтому Израиль постоянно наносит огневые удары по базам Ирана в других странах, например Сирии. Потому что там есть иранские представительства. В основном это представительства и базы Корпуса стражей исламской революции. Они собирают оружие, деньги, амуницию и передают его Хезболле или ХАМАСу. И потом, Израиль с этим сталкивается на линии фронта”, — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Атака Ирана на Израиль / Фото: Associated Press

Последний удар Израиль нанес 1 апреля в столице Сирии Дамаске. Под атакой оказалось консульство.

"Оно только называется консульством, это манипуляция со стороны России. Небендзя в ООН пытался пристыдить мир, мол, консульство является дипломатически неприкосновенным. Но когда в консульстве собирается оружие, разведцентр обработки и анализа информации о стратегических военных объектах, то это уже не консульство. Иран, скорее всего, принял такое решение (атаковать Израиль – ред.) по требованию России”, – говорит военный эксперт.

Как реагирует международное сообщество

По словам Олега Жданова, западные цивилизованные страны понимают, что Россия манипулирует понятиями и пытается чужими руками разжечь новую войну в другом регионе для того, чтобы отвлечься от войны в Украине.

“Потому что у России плохи дела в плане обеспечения войск. Да, у них численность гораздо больше, чем у нас, но качество их войск и способности экономики постоянно снижаются. Поэтому для России очень важно отвлечь внимание. Они не смогли разжечь войну на Кавказе. Поэтому начали воплощать свои попытки на Ближнем Востоке, понимая, что там более-менее можно расшатать ситуацию", — рассказал Олег Жданов.

По его мнению, этот удар показал, что Иран не готов к войне, несмотря на большое количество ракет и "шахедов".

"Их вооружение на много лет отстает от вооружения, которое есть в более цивилизованных странах, по крайней мере, в Израиле", — говорит военный эксперт.

Как это может повлиять на Украину

Ситуация в Израиле, по мнению Олега Жданова, может оказать положительное влияние на Украину. Однако есть нюанс.

“Есть положительное движение. Майкл Джонсон (Спикер Палаты представителей США – ред.) находится под давлением большинства республиканской партии, потому что Израиль для США очень важная страна. Они потребовали внести в зал для голосования законопроект о финансировании помощи Израилю. Но здесь есть подводный камень. Он будто бы согласился на этой неделе рассмотреть этот законопроект, но мы не знаем какой”, — говорит военный эксперт.

Также читайте В шаге от Третьей мировой: как Запад убеждает Израиль не бить по Ирану и причем здесь Россия и Китай

Олег Жданов объяснил, что большинство настаивает на том, что нужно вынести в зал документ, за который уже проголосовал Сенат. Ведь тогда не потребуется второе голосование.

“Законопроект просто передадут на подпись президенту США, он вступит в силу и правительство сможет выделять эти средства. А это комплексный пакет в 115 миллиардов долларов, куда входит Украина, Израиль и Тайвань, а также финансирование безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. За это можно до конца недели проголосовать и уже на следующей неделе обсуждать вопросы получения оружия и финансовой помощи”, – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Сегодня есть опасения, что Майкл Джонсон внесет другой законопроект, который будет предусматривать, например, безусловную помощь Израилю, а Украине кредит.

“В этом случае законопроект должен будет пройти профильные комитеты, затем обсуждение в зале, голосование в нижней палате и верхней палате. Это все откладывает воплощение в жизнь этого пакета минимум на месяц. Мы не знаем, смогут ли уговорить Трампа, чтобы в зал внесли тот закон, который уже проголосован Сенатом, чтобы ускорить выделение средств. Джонсон – его марионетка”, – говорит военный эксперт.

Как реагирует Израиль

Израиль обязательно ответит Ирану на атаку, считает Олег Жданов. По его словам, это может произойти в течение этой недели.

"Израиль не может этого не сделать — это будет потерей престижа, политическим проигрышем в этом противостоянии. Представитель Ирана в ООН прикрылся 51 статьей устава, что это была самозащита. Мол, они консульство разбомбили в Дамаске, а мы нанесли ответный удар. И как подчеркивает руководство Ирана, на этом инцидент исчерпан, никаких ударов больше не должно быть. Есть информация, что Правительство Израиля рассматривает варианты военного ответа, предоставленные генеральным штабом ЦАХАЛом. Удар может наноситься не по территории Ирана. Это мы надеялись, что, может, они заводы ракетные или "шахедные" разбомбят, или ядерный центр…" — говорит военный эксперт.

По его словам, единственный вариант для Украины — это надеяться на то, что на этой неделе через Конгресс "проскочит" законопроект, уже проголосованный Сенатом.

"Если этого не произойдет, я думаю, что на Соединенных Штатах можно ставить крест. Это еще раз докажет, что Байден не управляет страной, он не может повлиять на внутриполитическую ситуацию. И рассчитывать на помощь от США… Тогда у нас остается самый плохой сценарий — ведение жесткой оборонной операции, возможно, с потерей территорий с последующим выходом на переговорный процесс не в нашу пользу", — считает Олег Жданов.

Напомним, в Институте изучения войны сравнили возможности Украины и Израиля отражать вражеские удары.

Читайте также: