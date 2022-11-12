"Иран — источник риска нарушения региональной безопасности и возникновения ІІІ Мировой войны": экспосол Азербайджана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине (2016-2020) Азер Худиев рассказал в колонке для ТСН.ua об иранской угрозе.

Иран является источником геополитической турбулентности на Южном Кавказе. Официальный Тегеран идеологически, дипломатично и финансово поддерживает усилия по разрушению позитивных геополитических тенденций в регионе. Это подтверждается конкретными фактами.

Иран в настоящее время действует преимущественно в трех направлениях, которые тектонически воздействуют на геополитическую архитектуру пространства «Ближний Восток-Восточная Европа-Южный Кавказ». На первый взгляд, этот тезис может показаться несколько странным и нереальным. Но в глобализирующемся мире это вполне реальный факт.

Дело в том, что официальный Тегеран, продавая дроны и ракеты России, фактически участвует в оккупационной войне против Украины.

Официальный Тегеран всячески поддерживая Армению в Карабахском конфликте, играет роль разрушителя геополитической и военной стабильности на Южном Кавказе.

Официальный Тегеран, сохраняя свои военизированные и террористические группировки в некоторых странах Ближнего Востока (Сирия, Ливан, Ирак), мешает стабилизации в этом регионе.

Фото: Associated Press

Он этим не ограничивается, также финансирует некоторые входящие в ПКК группировки. В последнее время Тегеран открыто угрожает Саудовской Аравии. Страна сейчас является очень сильным деструктивным элементом в регионе, который может стать источником новых угроз и катастроф, если сможет приобрести ядерное оружие с помощью России.

Все эти неразумные и в геополитическом плане не конструктивные действия в комплексе демонстрируют подлинное лицо современного Ирана как государства. На самом деле, начиная с ХХ века, Иран осуществляет такую внешнюю политику. Образно говоря, не конструктивность, антигуманизм, антигуманитарность есть в «крови иранской государственности». Это противоречит канонам Ислама и сильно вредит имиджу этой мировой религии на международном уровне.

Но официального Тегерана религия не интересует и во внешней политике этого, строго говоря, квазигосударства существует одна общая линия – противостоять всяческой интеграции, безопасности, сотрудничеству и цивилизованности. А это что – общая линия внешней политики Ирана?

Все по порядку. На Ближнем Востоке Иран отвращает некоторые мусульманские страны из других государств региона, используя шиизм в своих спекулятивных целях. Эти страны, в частности Сирия, Ирак, Ливан, частично Бахрейн и хуситы Йемена. Иран пропагандирует тезис о том, что защищает эти страны от религиозной несправедливости, вторжения чужестранцев и, конечно же, сионистов.

Но в действительности Иран фрагментирует целостность системы региональной безопасности Ближнего Востока. В Сирии он олицетворяет это вместе с Россией и режимом Башара Асада. Тем самым Иран коренным образом разрушает перспективу создания новой системы региональной безопасности. Он противопоставляет страны региона на основе искусственно созданной религиозной пропаганды.

Фото: Associated Press

Похожую разрушительную политику проводит Иран еще и на Южном Кавказе. Здесь официальный Тегеран в одностороннем порядке поддерживает агрессивную Армению и угрожает строительству целостной системы региональной безопасности. Иран выступает против открытия Зангезурского коридора и занимает геополитическую позицию против интересов Запада.

США и Европейский Союз выступают за открытие коммуникаций в регионе, делимитацию и демаркацию границ и создание стабильного региона. Это, в частности, подтверждается встречами лидеров Азербайджана, Армении и чиновников США и ЕС.

Но Тегеран своими провокационными военными учениями и абсурдными заявлениями пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. Не случайно израильские и американские истребители взяли курс в направлении Ирана.

Эксперты не исключают нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры неконструктивно настроенного Ирана. Международное сообщество также беспокоит бесчеловечное отношение иранских властей к собственным гражданам.

Учитывая враждебные действия Ирана против своих соседних государств, в частности, по государственной безопасности Азербайджана, официальному Баку было бы целесообразно рассмотреть возможность более тесных отношений с Израилем. Прежде всего, сломать стереотип и открыть в Израиле полноценную дипломатическую миссию, к чему, к слову, постоянно призывает высшее руководство Израиля.

Режим религиозных фанатиков, аналогично своим действиям как на Ближнем Востоке, проводит политику разрушения перспектив создания новой системы безопасности на Южном Кавказе. Представляя безопасность Армении как отдельный от безопасности Азербайджана и Грузии процесс, Иран фактически создает хрупкую геополитическую ситуацию в регионе. На современном историческом этапе ни одна страна не может быть отдельно в реальной безопасности вне региональной системы безопасности. В глобализирующемся мире может идти речь только о безопасности региона в целом.

В конце концов очень похожую политику ведет Иран на Восточной части Европы против Украины. Украина мужественно защищает себя от путинской агрессии, борется за свой суверенитет и территориальную целостность. Здравый смысл подсказывает, что нормальные государства должны помочь Украине в этой непростой борьбе. Но Иран снова стоит рядом с оккупантом – Россией, продает ей беспилотные аппараты, предоставляет своих специалистов, чтобы они обучали путинских воинов управлять этими аппаратами. Тем самым Иран еще раз показывает свое подлинное лицо как государства.

Все эти факты снова и снова доказывают, что официальный Тегеран играет с огнем. Запад не простит ему такие деструктивные действия, потому что это создает непосредственный риск окончательной дестабилизации системы глобальной безопасности. Политика официального Тегерана может вызвать региональную войну, способную легко и быстро распространиться на прилегающие территории. Это уже прямая угроза глобальной безопасности. Следует ли ведущим геополитическим силам мира – США и ЕС терпеливо наблюдать за этим?

Возможные последствия для воинственного Ирана

Читайте также:

Подружились с Ираном: секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Тегеран