Иран "получил" дронами: кто стоит за многочисленными взрывами на военных заводах

Временного поверенного по делам Украины в Иране вызвали в МИД из-за взрывов, прогремевших над военными объектами страны в ночь на воскресенье, говорится в ТСН.

Пламенное небо над военным заводом в Исфагане, в четыреста пятидесяти километрах к югу от иранской столицы, снимает случайный свидетель. Он говорит: до этого были слышны залпы ПВО, поэтому уверен, что это вызвало дрон.

На одном из заводов в Исфагане производят печально известные "Шахеды", беспилотники камикадзе, которыми россияне целятся в украинскую критическую инфраструктуру и гражданские объекты. Другие – участвуют в ядерной программе Ирана. Кроме того, дроны целили в военную базу в Хамадане и нефтеперерабатывающие заводы в Тебризе и Азаршахри.

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Американское издание "Уолл Стрит Джорнал" со ссылкой на американских чиновников утверждает, атака — это работа израильтян. Вероятнее всего, по Ирану отработали квадрокоптеры, дроны запустила диверсионная группа изнутри страны.

Свежие спутниковые фотографии, попавшие в распоряжение аналитиков Дефенс Экспресса, свидетельствуют: дроны не нанесли иранскому военному заводу серьезных разрушений. Все критичные и важные производственные мощности Иран размещает под землей, там развернуты целые подземные комплексы. Для их поражения понадобились бы специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности, которые квадрокоптер не поднимет. "Это трусливое нападение не повлияет на желание и намерения наших ученых-атомщиков развивать мирную атомную программу", — заявляет министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан.

Иранская ядерная программа — больше всего волнует Израиль и Соединенные Штаты, ведь Россию подозревают в том, что если ей очень понадобится иранское оружие, она может поделиться недостающими Ирана технологиями или сырьем. Только на прошлой неделе в Израиль с необъявленным визитом приезжает директор ЦРУ Уильям Бернс. Сегодня там – государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. В интервью "Аль Арабии" он не исключил, что по Ирану могут нанести военный удар, чтобы предотвратить получение страной ядерного оружия. “Мы также видим, что Иран поддерживает Россию в захватнической войне против Украины, поставляет дроны и потенциально другие военные системы. Мы продолжаем верить, что самый эффективный способ взаимодействовать с иранской ядерной программой, которая беспокоит весь мир – это дипломатия. Но президент Байден ясно дал понять, что мы не позволим Ирану получить ядерное оружие, и для этого мы не остановимся ни перед чем”, — отметил он.

Однако за последние взрывы беспилотников ответственности не берет на себя никто. Зато взглядом на закономерность произошедшего в Иране делится советник Офиса президента Украины. “Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала», – пишет Подоляк в социальной сети.

Ранее и спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Иране можно назвать последствиями его политики, направленной на поддержку страны-террориста России. Временный поверенный в делах Украины в Тегеране сегодня был вызван в МИД страны. Из-за комментариев украинцев по поводу удара, как написало об этом издание "Аль Арабия".

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