Иран вывесил флаг мести и угрожает войной двум соседним странам, Саудовская Аравия уже обратилась к США за поддержкой, говорится в ТСН.

Нападет ли Иран на соседние страны – в ближайшие дни может решиться судьба арабского региона. Саудовская Аравия обвиняет Тегеран в намерениях обстрелять е территории, а также территории Ирака. Эр-Рияд уже пожаловался Вашингтону и те, как союзники, готовы выйти на помощь.

В качестве угроз там обнародуют смоделированный устрашающий ролик, где направляют дроны-камикадзе на нефтяные объекты саудитов. Вывешивают так называемый "красный флаг мести" над мечетью. Появившееся в соцсетях в ночь на 2 ноября видео на достоверность пока проверить невозможно, но такой же флаг поднимали в январе 2020 года перед ударом по американской авиабазе "Айн аль Асад" в Ираке.

Именно тогда иранские военные попали в самолет "Международных авиалиний Украины", якобы перепутав с ракетой. Начнутся ли масштабные боевые действия - может решиться уже в ближайшие дни. Хотя в самом Тегеране все отрицают. "Пока можно рассматривать ситуацию как иранское ИПСО, то есть повышение градуса. Доподлинно неизвестно об этом флаге. Но в Иране точно есть призывы к нанесению удара по Саудовской Аравии активно участвует в подстрекательстве беспорядков в самом Иране", - говорит директор центра Ближневосточных исследований Игр Семиволос.

Американское издание пишет, что мишенью ударов могут стать военные и энергетические объекты. Соседи Ирана уже повысили уровень боевой готовности и пожаловались союзникам в Белом Доме. На условиях анонимности чиновники Соединенных Штатов поделились, что в Саудовской Аравии уже находятся американские истребители, готовые дать отпор любым атакам. "Мы обеспокоены картиной угрозы. Мы поддерживаем постоянный контакт через военные, дипломатические и разведывательные каналы с Саудовской Аравией, и мы без колебаний будем действовать на защиту наших интересов и наших партнеров в регионе", - заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Иран давно донимает многие страны в арабском регионе. После исламской революции 78-79-го года из светского государства он превратился в страну со строгими религиозными догмами, занялся разработкой ядерного вооружения и активно, хотя и скрыто, поддерживал вооруженные формирования на Ближнем Востоке - такие как Хезболла и Хуситы, которые часто атакуют нефтяные объекты Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Еще иранцы упорно враждуют с Соединенными Штатами, в этом году даже обстреляли их консульство в Ираке. "Мистер Байден, мы вытеснили вас из Ирана и региона. Мы похороним ваши мечты в этой стране", – заявлял главнокомандующий Хосейн Салами.

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"Этот план был осуществлен США и сионистским фейковым режимом и их последователями. Они планировали это. Некоторые иранцы-предатели, выезжающие за пределы страны, являются их слугами, наемниками, которые получают деньги и помогают им", 0 говорит верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи.

Впрочем, специалисты утверждают, что истинная причина расшатывания ситуации в регионе вовсе не во внешних врагах. В Иране с сентября не утихают одни из самых кровавых антиправительственных протестов, жертвами которых стали около двухсот человек.

Беспорядки начались со смерти 22-летней Махсу Амини, которую задержали за ненадлежаще одетый хиджаб, а затем забили до смерти в участке. В настоящее время протестующие выступают за свержение жестокого режима Аятолы - фактического руководителя в стране.

"Мне кажется, это не попытка отвлечь внимание, а попытка ввести в стране чрезвычайное положение или что-то подобное для того, чтобы иметь эффективные инструменты для подавления беспорядков. По состоянию на сегодняшний день власти неспособны остановить рост и мобилизацию на протесты", - говорит Семиволос.

Иран угрожает войной сразу двум соседним странам: ситуация обостряется

Между тем шаткое положение в собственной стране не мешает Ирану поставлять оружие россиянам, которым затем обстреливают критическую гражданскую структуру Украины. На дронах-камикадзе, которые в народе окрестили мопедами или балалайками, не остановились и готовятся отправить тысячи дополнительных единиц оружия - более мощных ударных беспилотников и баллистические ракеты малого радиуса действия класса "земля-земля". Против которых, как говорили в командовании Воздушных сил ВСУ, пока нет действенных средств защиты. Несмотря на имеющиеся и очевидные доказательства, в Тегеране продолжают делать вид, что совсем не имеют отношения к поставкам вооружения Кремлю. "Мы приглашаем украинских официальных лиц предоставить какие-либо доказательства этого обвинения на двустороннем саммите технических экспертов. Позиция Ирана в отношении Украины состоит в том, чтобы не вооружать стороны войны. Мы выступаем против войны в Украине", - заявляет министр иностранных дел страны.

В Евросоюзе и Великобритании уже введены санкции против производителя дронов-камикадзе и трех иранских военных чиновников, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений между нашими странами и предупредил, что в случае новых поставок Тегеран ждут более серьезные последствия.

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