Иранская Гидра: как КСИР построил непобедимую бизнес-империю на терроре и крови

Все о Корпусе Стражей Исламской Революции / © ТСН

Реклама

Живучая гидра — вот как можно описать политическое устройство Ирана. Этот режим построен так, чтобы выжить без головы. Ибо на ее месте тут же появляется новая. Поэтому бороться только с верхушкой — это игра в бесконечность. Так, у Ирана есть президент, есть даже парламент реальный руководитель — Аятолла. Но настоящая власть Ирана — Корпус Стражей Исламской Революции.

Что известно об этом корпусе, говорится в сюжете ТСН. Неделя.

КСИР — мышцы режима

Чего больше всего боятся все диктаторы? Бунт и свержение изнутри. А именно — восстание народа и измены вооруженных структур. Поэтому после Исламской революции 1979 года недоверие к армии, служившему свергнутому Шаху, заставило Аятол создать собственную силу — Корпус Стражей Исламской Революции.

Реклама

«Щупальца» КСИР

КСИР — это закрытая военно-политическая структура, которая, кроме собственных вооруженных сил, имеет щупальца во всех сферах жизни страны. От службы безопасности — до правительства и доступа к экономическим ресурсам. Политическое влияние простирается до назначения Аятолы.

Членов КСИР назначают послами, мэрами, губернаторами провинций и чиновниками. Попасть в ряды корпуса, мягко говоря, непросто. Обычно этому предшествует многомесячная проверка. В том числе и родственников. Опрашивают даже соседей.

Эти люди должны без колебаний убить, чтобы подавить протесты, как это было несколько месяцев назад. Или умереть для защиты режима.

Самая богатая армия мира

Корпус Стражей исламской революции — это мышцы иранского режима и бездонная статья расходов. Кроме высоких зарплат, они получают ничегошенький соцпакет: бесплатное жилье, образование для детей, мед-обеспечение, доплаты за службу в горячих точках.

Реклама

Конечно, КСИР, как армия имеет собственные сухопутные войска, флот, ракетные и военно-воздушные силы. Общая численность более 190 тысяч. Именно они воюют с США и Израилем.

Но вот чем они особенно отличаются от обыкновенной армии? Это не просто войско, а бизнес-империя. Фактически только у них есть возможность зарабатывать миллиарды. Их военно-экономический конгломерат «Хатам аль-Анбия» руководит миллиардными проектами — нефть, газ, порты, металлургия, строительство дорог и железные дороги. И, конечно, ядерная программа. Поэтому, кроме государственного финансирования, КСИР имеет свой бюджет, который пополняется из всех этих проектов.

Влияние в мире

В своей внешней политике на Ближнем Востоке Иран ведет себя как Россия. Идеология КСИР — так же построена на враждебности к Западу.

«Смерть Америки и уничтожение Израиля» — главный их лозунг. А действуют они через отдельные щупальца — разветвленную сеть подконтрольных группировок, которую Иран назвал «Осью сопротивления».

Реклама

Хезболла в Ливане, Хуситы в Йемене, Хамас в Палестине, Исламское сопротивление в Ираке, дивизия «Фатимиюн» — все это, по сути, подразделения КСИР, которыми руководит наиболее элитное, секретное и влиятельное подразделение в составе Корпуса — Силы Аль-Кудс.

Правительства Украины, США, Израиля, Саудовской Аравии, Бахрейна, Канады, Швеции и ЕС признают КСИР террористической организацией.

А вот отношения Кремля и КСИР по состоянию на март 2026 года превратились в полноценный военно-технический альянс. Более того, Россию взяла на вооружение главную идею иранской военной доктрины: не превзойти противника технологически, а создать для него неприемлемо высокие риски и потери.

За почти полвека Исламской революции все эти риски часовые режима научились просчитывать. Вот и сейчас 6 американских погибших оказались для Америки большим ударом, чем тысяча погибших КСИРовцев для Ирана.

Реклама

Дата публикации 22:15, 15.03.26

