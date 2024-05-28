"Иранский режим все больше зависит от РФ": наследный принц Ирана в изгнании о сотрудничестве Москвы и Тегерана

Наследный принц Ирана в изгнании рассказал, почему Россия будет все больше контролировать Иран, в том числе из-за войны в Украине.

Наследный принц Ирана Реза Пахлави последние 45 лет живет в изгнании в США. Из-за революции 1979 года, устранившей монархию и приведшей к власти религиозных лидеров, его семья не может вернуться домой.

Корреспондентка ТСН Ольга Кошеленко встретилась с ним в Вашингтоне и поговорила о религиозной диктатуре в современном Иране и надежде на перемены после смерти президента Ибрагима Раиси, отношения с Москвой и почему Тегеран поддержал войну против Украины.

"Между Тегераном и Москвой давние отношения. И чем слабее становится иранский режим, тем больше он зависит от поддержки России. А Россия, в свою очередь, использует ресурсы Ирана. Поэтому Иран продает России дроны и ракеты для войны против Украины. Это не то, что сидит аятолла Хаменеи в Тегеране и думает, что Россия должна напасть на Украину, но он должен продолжать играть в эту игру, чтобы получить поддержку из Москвы. Это довольно запутанная игра. Но однозначно в сфере прокси-войн это политика Хаменеи. Либо Хезболла, либо ХАМАС, либо Исламский Джихад либо все вместе. Его игра – это получить как можно больше заслуг, не отвечая за это напрямую. Именно поэтому произошло 7 октября – нападение ХАМАСа на Израиль. Это все переплетенные и взаимосвязанные вещи", - рассказал Реза Пахлави.

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Напомним, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб 19 мая во время авиакатастрофы. Вертолет, на котором летели президент Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией.

Ибрагима Раиси похоронили в его родном городе Мешхеде.

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