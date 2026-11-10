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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Ирина Федишин после потери дочери рассказала о роковой халатности медиков: в Минздраве и роддоме отреагировали

Проверка Министерства здравоохранения выявила ненадлежащее оказание медицинской помощи в больнице Святой Анны во Львове, где Ирина Федишин потеряла ребенка.

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Фото автора: Мария Кужик Мария Кужик
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Ирина Федишин

Ирина Федишин

Проверку медицинского учреждения инициировало Минздрав в львовской больнице, где недавно потеряла ребенка певица Ирина Федишин. Обстоятельства трагедии она изложила в посте на своей странице в социальной сети. Её откровенный рассказ вызвал в соцсетях огромную волну сочувствия и побудил женщин поделиться собственными историями, связанными с халатностью врачей. Уже известно, что в больнице во время проверки выявили нарушения. А врач, которая консультировала певицу на дому, там уже не работает.

Корреспондент ТСН Маричка Кужик расскажет, что удалось выяснить.

От мечты о третьем ребенке до страшной утраты

«Сердце бьётся»— это трогательное видео Ирина опубликовала в соцсетях ещё в сентябре. На нём слышно, как бьётся сердце её будущего ребёнка. Тогда певица ещё держала пол малыша в секрете. Но уже через несколько дней она поделилась новостью — это девочка.

Ирина Федишин, певица: «Спасибо всем за поздравления. Честно говоря, я очень тронута такой поддержкой. Мы с мужем всегда мечтали, что у нас будет ещё третий ребёнок».

Но спустя почти три недели — 13 октября — супруг Ирины Федишин сообщил: они потеряли дочь. Саму Ирину едва удалось спасти. Сама певица до сих пор не готова общаться перед камерой, однако опубликовала пост, в котором рассказала, как всё произошло.

Всё началось с обычной ноющей боли, которая не проходила. Ирина сразу связалась с врачом — та выписала таблетки магния и суппозитории.

Ирина Федишин, певица: «Пролежав час, ничего не изменилось, и я снова написала врачу, что боль не проходит, может быть, меня осмотрит дежурный врач? Вместо этого она посоветовала мне написать другой врачихе, которая должна была принимать у меня роды».

Часы ожидания и экстренная операция

Другая врач жила неподалеку и предложила осмотреть Ирину на дому. Во время осмотра она ничего серьезного не обнаружила. В то время Ирина еще чувствовала движения малыша. Уже под утро, когда она поняла, что облегчения нет, — сама поехала в больницу. Сердцебиение малышки уже не прослушивалось.

Ирина Федишин, певица: «Врач проводила этим аппаратом то с одной, то с другой стороны в надежде что-то услышать… И так мы пытались его услышать около часа… Как я теперь понимаю, мы так долго слушали сердцебиение и не шли на УЗИ, потому что в больнице нет дежурного врача-узиста».

В это время супруг певицы общался с другим врачом по видеосвязи, и тот подсказывал врачу, как проводить обследование. Именно врач по видеосвязи сказал: это отслойка плаценты, и требуется немедленная операция.

Ирина Федишин, певица: «Мне вскрыли живот, а потом я услышала, как мне вводили что-то ещё в вену… А потом я уже очнулась в палате с мучительным осознанием того, что ребёнка нет. Тогда я ещё не знала, что и меня едва спасли»

Из-за сильного кровотечения врачи удалили Ирине матку. Её откровенный рассказ всколыхнул соцсети — сотни тысяч репостов и комментариев поддержки и сочувствия.

Мария Шевчук, пользовательница социальных сетей: «Какая болезненная история и сколько же в ней халатности, системной безответственности или такого расслабленного отношения к жизни, к своим обязанностям».

Оксана Крам, пользовательница социальных сетей: «Я самапережила эту физическую и душевную боль в 2009 году, и врачу было всё равно, что я, возможно, больше никогда не смогу иметь детей».

Маричка Падалко, телеведущая: «Ира , спасибо, что написала. Это важно. Силы вашей семье».

Ирина Федишин подчеркнула, что это чудо, что она выжила

Почему врачи сразу не направили её в больницу? Почему там не было дежурного врача по ультразвуковой диагностике? Почему между этажами она передвигалась самостоятельно, хотя в медицинском протоколе указано: её перевозили на каталке? Это лишь несколько из множества вопросов, которые задает медикам Ирина Федишин.

Ирина Федишин, певица: «Отслойка плаценты — это состояние, когда время может исчисляться минутами. А от первой боли до операции прошло почти 12 часов… Большое чудо, что я осталась жива».

Врач, осматривавшая Ирину на дому, уже уволена.

Светлана Гаврилюк, директор больницы Святой Анны: «Осмотр беременной пациентки вне медицинского учреждения, в домашних условиях, — это недопустимо и является нарушением правил работы. С врачом были расторгнуты трудовые отношения. И у нас уже организовано круглосуточное дежурство врачей УЗИ в нашем учреждении».

Комиссия Минздрава инициировала проверку в этом учреждении и выявила ряд нарушений.

Валерия Соручан, директор Департамента медицинских услуг Минздрава Украины: «Были выявлены ненадлежащая оценка факторов риска и именно степень акушерской кровопотери. Также было установлено, что не все врачи в учреждении, которые должны были владеть методикой ультразвуковой диагностики… Это было ненадлежащее оказание медицинской помощи в соответствии с протоколом в сфере здравоохранения».

Больница должна устранить нарушения до 1 декабря. Тем временем супруг Ирины Федишин Виталий Човник обещает впоследствии обнародовать фамилии медиков, которых супруги обвиняют в халатности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Что обнаружили в больнице, где ФЕДИШИНА ПОТЕРЯЛА РЕБЕНКА? Новые обстоятельства ТРАГЕДИИ

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