"Ирина стала символом Бучи, ее убийство должно быть услышано": история женщины, фото которой узнает весь мир

Убитую россиянами Ирину узнали по ее маникюру, фото которого облетело весь мир. А дочери погибшей узнали о смерти матери по видео из соцсетей в День ее рождения.

Российские военные устроили в Буче под Киевом настоящий бал сатаны. Захватчики расстреляли не менее 320 мирных жителей. Они убивали, пытали, мародерствовали, а усеянные городом тела невинных людей просто давили танками.

ТСН.ua рассказывает историю Ирины из села Михайловка-Рубежовка, которая стала жертвой российской оккупации, когда возвращалась домой через Бучу. У женщины остались двое дочерей и муж.

Дорога смерти

"Наша мама была на работе в Киеве в "Эпицентре" на Берковецкой. Она пробыла там неделю войны, думала, что там будет безопасно, но нет, начались обстрелы. Она решила, что все же поедет домой, потому что дома есть погреб и есть где спрятаться. Она села на велосипед и уехала в эту сторону. Это было 5 марта, тогда массово наступали на Ирпень", — рассказывает нам дочь погибшей Надежда.

Ирина добралась велосипедом до центра Ирпеня, и тогда позвонила дочерям и сообщила, что едет домой.

"Мы пытались ее отговорить и просили, чтобы она поехала в сторону вокзала и искала эвакуацию. Но она только сказала младшей сестре: "Все дочка, мама любит тебя, давай, потому что мне тяжело крутить педали". И через час у нас с ней уже не было связи", — рассказывает Надежда.

Дочери Ирины надеялись, что мама доехала домой, но не выходит на связь, потому что в селе его просто нет. Не было там также света и газа.

"На следующий день мы утром увидели пост в Facebook, в котором военный рассказал, что через КП "Украинск" проезжала женщина и она попала под обстрел. Мы пытались узнать, кто эта женщина, кака она выглядит, потому что мы сразу поняли, что это та территория, где мама должна была проезжать", – рассказывает Надежда.

Дочери Ирины узнали, что погибшая — светловолосая женщина в синей куртке с эмблемой торгового центра, где работала их мама.

"Мы разволновались и пытались узнать, как забрать тело, но нам рассказали, что туда невозможно добраться, как и невозможно подтвердить, она это, или нет", — рассказывает дочь Ирины.

Надежда дочерей на жизнь матери еще теплилась, но весть о ее смерти прилетела в День ее рождения

"Мы месяц прожили с мыслью: а вдруг она жива и ее кто-то забрал в больницу. И мы себя настроили, что она жива", — рассказывает дочь погибшей.

Но все надежды женщин на то, что их мама выжила, разбились, когда они увидели видео из соцсетей.

"1 апреля, в День ее рождения, нам вечером присылают видео, где она лежит мертвая с велосипедом. Там не было видно лица, но были видны брюки, в которых она ушла на работу. Также был виден этот разлетевшийся по всему миру маникюр. Она делала его два месяца подряд", — рассказывает дочь Ирины.

Надежда подозревает, что ее мама погибла не только от пуль российских оккупантов, а учитывая характер ранений, Ирину еще и прошила вражеская артиллерия.

"На видео видно, что ее не просто пристрелили, у нее еще что-то с ногой, как оторванный какой-то кусок. В этом месте тогда ехали танки и не факт, что у нее было только огнестрельное ранение. Моя мама в свое время помогала очень многим людям и мне кажется, что такая смерть очень страшна для нее и несправедлива. И вот уже 6 дней, как мы по моргам пытаемся найти маму. Разве такое могли сделать люди? Это нелюди!", — добавляет Надежда.

Американское издание The New York Times опубликовало видео, на котором российские оккупанты из бронемашины выстрелили в человека на велосипеде во время оккупации Бучи. Вероятно, этим человеком на велосипеде могла быть Ирина.

Через несколько недель после того, как город был освобожден, тело человека в гражданской одежде возле велосипеда было найдено точно в этом месте. На этом кадре Надежда узнала свою маму.

фото/The New York Times

Российские оккупанты убили Ирину менее чем за месяц до ее Дня рождения. В апреле женщине должно было исполниться 53. Последние два года Ирина пыталась догнать все то, чего она не успела при жизни.

"Она пыталась всем сказали, что жизнь коротка и нужно успеть сделать все, что ты хочешь и что тебе нравится. Ведь она всю жизнь стремилась достичь хорошего положения в обществе: построить дом, найти нормальную работу, купить авто. Она всю жизнь работала, поэтому последние два года решила пожить для себя. На Новый год мы сделать ей экскурсию по Киеву, впервые катались на коньках, а весной планировали прокатиться на лошадях", — рассказывает Надежда.

Ирина никогда не делала себе макияж, но решила записаться на курсы. Последний ее урок был за день до войны, 23 февраля.

Ирину узнали по фотогографии ее маникюра

Свою клиентку визажист Анастасия узнала именно по маникюру, фото которого разлетелось по всему миру.

"Впервые, когда я увидела это фото в соцсети, я сразу почувствовала, что она мне очень знакома, но не могла до конца понять почему. И я начала думать об этой женщине с маникюром, откуда она, какая у нее история", — рассказывает нам Анастасия.

Женщина узнала, что Ирина разыскивается и вспомнила о фото, которое делала ей на последних уроках макияжа.

"Я нашла фотографии, где Ирина держит палитру, и позирует мне с тем же маникюром, с тем же сердечком и лаком. И я поняла, что это она. Она была очень чутким человеком. Давала мне наставления, как вторая мама. Рассказывала, что очень поздно осознала, что нужно любить себя и очень сожалела, что раньше этого не поняла. Но теперь она была настроена любить себя максимально", — рассказывает Анастасия.

Ирина создала свой профиль в Instagram, делилась там своими радостными событиями и планировала пойти на концерт.

"Она сказала, что теперь сама накрасится на концерт Оли Поляковой, потому что на последний урок мы купили ее первый набор косметики, и она была невероятно рада этому", — рассказывает Анастасия.

Но российские оккупанты в Буче взяли на себя "роль бога" и бездумно решали, кому жить, а кому умирать. Захватчики не просто расстреливали людей со связанными руками, они еще и пытали и издевались, вели огонь по домам мирных жителей и давили тела уже погибших танками.

"Ирина стала символом Бучи"

"Когда дикого зверя держат всю жизнь в клетке, а потом очень резко выпускают, то что он будет делать? Он будет нападать на других. И так случилось с россиянами, когда их так долго держали внутри этого вакуума, где не было свободы прессы, где было много запретов, где даже отменили закон о домашнем насилии и не было такой свободы, как у нас… Они не росли с мыслью о том, что они свободны… И когда они пришли в Бучу и увидели здесь миксеры, блендеры, асфальты в деревнях, то они одичали от увиденного и почувствовали эту грешную свободу, поэтому вот такая грязная свобода вылилась в такие грязные поступки... Смерть Ирины, ее убийство, должно быть услышано, потому что Ирина стала символом Бучи. Это невинный человек, убитый россиянами. А она хотела краситься, ходить на концерты, и просто хотела жить", — рассказывает Анастасия.

Чтобы пережить потерю, младшая дочь Ирины Ольга основала благотворительный фонд помощи детям из Украины.

"Фонд будет помогать детям потерявшим маму или двух родителей от рук войны. Символ фонда рука моей мамы, которая будет даже после смерти греть и поднимать с колен других деток, как она это делала при жизни для меня", — рассказала Ольга.

Фото руки Ирины появлялось на страницах мировых СМИ, а также нашло продолжение в художественных картинах.

автор Olga Wilson/Facebоок

Приобщиться к работе Фонда можно по реквизитам:

Bank card number

5352 3005 5007 6662

IBAN

301240 1633 1111 0011 1196 9251

Климонтова Надия



Mono bank

5375 4141 1999 4688

Шкирюк Ольха

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.