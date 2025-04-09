Ирине Билык 55 лет: как известная украинская певица отпраздновала юбилей

Ирина Билык отметила юбилей

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Ирине Билык — 55 лет. Юбилей артистка отметила тремя аншлаговыми концертами в столичном Дворце «Украина» — под воздушные тревоги и с переносом одного концерта из-за траура по погибшим в Кривом Роге. Впрочем, на сегодняшние реалии певица не жалуется. Счастлива, что смогла отпраздновать вместе со своими поклонниками и подарить им хорошее настроение.

Кто пришел поздравить певицу, и какие сюрпризы ждали ее на сцене и в зале — в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Возле столичного Дворца «Украина» — очередь из желающих попасть на концерт Ирины. Поздравить любимую певицу с днем рождения съехались поклонники со всей Украины.

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Свой юбилей Ирина Билык отмечает тремя сольными концертами на самой большой сцене страны.

Почти все песни на концерте — авторства Билык. Что петь, выбирала сама. Рассказывает, хотела создать уютную атмосферу камерного концерта. Ничего лишнего. Живые инструменты, лучшие музыканты и обязательно два рояля. Говорит, скучала по зрителям и хотела в свой день рождения подарить им особое выступление.

«Я намеренно очень давно не давала концертов в Украине, потому что для того, чтобы сделать концерт — это надо подумать, это надо знать, о чем ты хочешь сказать. Я просто хотела людям дать себя лучшую — сейчас такие энергии. Потому что когда я грустная или мне плохо, думаю, не надо делать концерт. А сейчас я как раз в энергии», — говорит Ирина Билык.

Ирина Билык и Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Все три дня — в зале аншлаг. Все билеты раскупили еще полгода назад. Среди гостей — звездные друзья. Певец Меловин вспоминает, как мечтал получить автограф певицы и маленьким бежал за «Мерседесом» артистки в родной Одессе после концерта. В те времена песни Билык поражали своим новейшим звучанием, говорит Мел. Ее хиты актуальны и сегодня, говорит он. А еще признался — планирует дуэт со звездой.

Карьеру певица Ирина Билык начала более 35 лет назад. С самого детства родители воспитывали в Ире любовь к музыке. Уже во время учебы в музыкальном училище Глиэра она стала известной. Впервые на всю страну Билык заявляет о себе на фестивале «Червона рута» в Черновцах в 1989 году с песней «Дивний сон».

Уже в 1990 году у Билык выходит первый альбом «Кувала зозуля». Продюсером, а впоследствии и мужем певицы становится Юрий Никитин. 1995 год — первые аншлаги во Дворце «Украина». Еще через два года — тур по 25 городам Украины. Альбом с хитами «Одинокая», «А я пливу» разлетается тиражом в миллион экземпляров. Сборник «Любовь. Яд» становится платиновым. С началом российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Билык исполняет песни только на украинском.

Рядом с артисткой на сцене — ее музыкант, а ныне военнослужащий Роман Солук. Ради концертов Билык его отпустили со службы. Поздравить певицу с днем рождения пришли и военные.

Для ветеранов Павла и Сергея этот концерт Билык не первый. Однако парни до сих пор находятся под впечатлением.

О том, что концерт проходит во время войны, напоминает воздушная тревога. Более трех тысяч зрителей просят немедленно пройти в укрытие.

Хореографию для этого шоу должен был делать ее бывший танцовщик и военный Антон Смецкий, потерявший на войне ногу. Летом в прошлом году он погиб на фронте. На сцене Билык приветствует его маленький сын.

Режиссер Екатерина Царик вспоминает, как бегала со школы на концерты Ирины Билык. Говорит, даже не могла представить, что через много лет будет режиссером юбилейных концертов Билык.

Концерт артистки в день рождения из-за траура по погибшим в Кривом Роге пришлось перенести на следующий день. Его Билык начинает минутой молчания.

Зрители в зале не сдерживают эмоций. Плачут, смеются и танцуют под песни любимой певицы вместе с ней. В конце концерта артистка загадывает самое заветное: «Я хочу пожелать, как и все мы, только одно желание — мира и нашим деткам счастья, счастья на долгие годы».

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