"Ирония судьбы" и гора оливье: от каких советских привычек на Новый год стоит отказаться

Что "совкового" осталось в нашем праздновании Нового года, и от каких советских привычек лучше отказаться.

Во времена СССР праздник Нового года был самым любимым у людей. И хотя в первые годы существования Советского Союза этот праздник считался "буржуазным", позже тоталитарная идеология решила сделать с Нового года аналог Рождества, но без привязки к христианству.

Выходным днем 1 января в СССР стало только в 1947 году. Народ полюбил этот праздник и понятно почему: на Новый год не сгоняли на парады и демонстрации, не заставляли носить портреты "вождей" или плакаты с политическими лозунгами, как это делали 9 мая или в день "великого октября".

Люди начинали готовиться к празднованию еще с осени, ведь в условиях тотального дефицита "достать" продукты к новогоднему столу было еще тем квестом. Но привычки с советского времени до сих пор сохранились у многих украинцев и по сей день. Что же "совкового" осталось в праздновании Нового года, и от каких советских привычек лучше отказаться, говорится в материале ТСН.ua.

Мандарины