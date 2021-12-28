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"Ирония судьбы" и гора оливье: от каких советских привычек на Новый год стоит отказаться

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"Ирония судьбы" и гора оливье: от каких советских привычек на Новый год стоит отказаться

Getty Images

Что "совкового" осталось в нашем праздновании Нового года, и от каких советских привычек лучше отказаться.

Во времена СССР праздник Нового года был самым любимым у людей. И хотя в первые годы существования Советского Союза этот праздник считался "буржуазным", позже тоталитарная идеология решила сделать с Нового года аналог Рождества, но без привязки к христианству.

Выходным днем 1 января в СССР стало только в 1947 году. Народ полюбил этот праздник и понятно почему: на Новый год не сгоняли на парады и демонстрации, не заставляли носить портреты "вождей" или плакаты с политическими лозунгами, как это делали 9 мая или в день "великого октября".

Люди начинали готовиться к празднованию еще с осени, ведь в условиях тотального дефицита "достать" продукты к новогоднему столу было еще тем квестом. Но привычки с советского времени до сих пор сохранились у многих украинцев и по сей день. Что же "совкового" осталось в праздновании Нового года, и от каких советских привычек лучше отказаться, говорится в материале ТСН.ua.

Мандарины

Мандарины – неотъемлемый атрибут советского новогоднего стола. В СССР эти фрукты были дефицитными. Их можно было купить без проблем разве что в крупных городах и столицах союзных республик. В остальные города их привозили из Грузии как раз в канун Нового года полугнилыми или мерзлыми. Но даже за такие мандарины выстраивались длинные очереди, в которых нередко случались драки. Количество в одни руки было четко регламентировано.

Во многих советских семьях дети пробовали мандарины раз в год — как раз на новогодние праздники. Поэтому для многих людей запах этих фруктов ассоциируется с 1 января.

Польза этих фруктов для организма неоспорима, но стоит напомнить, что сегодня мандарины можно приобрести почти в любом продуктовом магазине или супермаркете, в любое время года, поэтому не обязательно делать из них символ Нового года.

© УНИАН
УНИАН

Оливье, селедка под "шубой" и шампанское

Эти блюда являлись неотъемлемым атрибутом советского новогоднего стола. Привычка готовить гору салатов, которые потом доедают несколько дней, тоже, кажется, глубоко укоренилась в повадках украинских хозяек. Конечно, каждый выбирает, что ему нравится. Но стоит напомнить: Новый год придет и без горы оливье, а речь президента не обязательно слушать под "шампанское", а можно выбрать тот напиток, который вам нравится. Для здоровья лучше, если он будет безалкогольным.

© УНИАН
УНИАН

"Ирония судьбы"

Фильм "Ирония судьбы" до сих пор транслируют 31 декабря некоторые украинские телеканалы. Госкино по состоянию на 2021 год не внесло фильм в список видеопродукции, запрещенной в Украине. И хотя эта лента в последние годы все чаще становится объектом критики и пародий, фанатам "Иронии судьбы" напомним, есть и другие интересные фильмы на новогодне-рождественскую тематику.

Баня

Вспоминая "Иронию судьбы" сразу приходит в голову традиция главного героя ленты 31 декабря ходить в баню. Но не спешите следовать этому примеру. Дело в том, что в СССР действительно перед Новым годом многие посещали общественную баню. Но это была не традиция, а необходимость. Многие дома в городах, как дореволюционных времен, так и построенных наскоро сразу после Второй мировой, не имели водопровода и канализации. В городах же были построены общественные бани. Понятно, что встретить праздник люди хотели чистыми, а нормально помыться они могли только в этих банях.

Отметим, что до сих пор более 20% жителей России не имеют доступа к канализации. По состоянию на 2019 год около 12 млн россиян жили без водопровода.

Пиротехника

И хотя традиция "лупить" отовсюду салютами и фейерверками в новогоднюю ночь появилась уже в 1990-е (ведь в СССР этой продукции просто не было), к ней тоже стоит отнестись "с умом".

Из-за войны на Донбассе во многих украинских мирных населенных пунктах запрещено использование фейерверков.

Нужно помнить важную вещь: в стране идет война, домой с фронта вернулись тысячи бойцов, нуждающихся если не в физической, то в психологической реабилитации. Громкие взрывы пиротехники могут вызвать у них мягко говоря неприятные воспоминания или ассоциации.

© УНИАН
УНИАН

Также от громких звуков пугаются домашние животные. После Нового года в Интернете появляется огромное количество объявлений о собаках, которые, услышав салюты, сбежали и потерялись. Поэтому, прежде чем покупать петарды или фейерверки, дважды подумайте.

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