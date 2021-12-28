"Ирония судьбы" и гора оливье: от каких советских привычек на Новый год стоит отказаться

Что "совкового" осталось в нашем праздновании Нового года, и от каких советских привычек лучше отказаться.
Во времена СССР праздник Нового года был самым любимым у людей. И хотя в первые годы существования Советского Союза этот праздник считался "буржуазным", позже тоталитарная идеология решила сделать с Нового года аналог Рождества, но без привязки к христианству.
Выходным днем 1 января в СССР стало только в 1947 году. Народ полюбил этот праздник и понятно почему: на Новый год не сгоняли на парады и демонстрации, не заставляли носить портреты "вождей" или плакаты с политическими лозунгами, как это делали 9 мая или в день "великого октября".
Люди начинали готовиться к празднованию еще с осени, ведь в условиях тотального дефицита "достать" продукты к новогоднему столу было еще тем квестом. Но привычки с советского времени до сих пор сохранились у многих украинцев и по сей день. Что же "совкового" осталось в праздновании Нового года, и от каких советских привычек лучше отказаться, говорится в материале ТСН.ua.
Мандарины
Мандарины – неотъемлемый атрибут советского новогоднего стола. В СССР эти фрукты были дефицитными. Их можно было купить без проблем разве что в крупных городах и столицах союзных республик. В остальные города их привозили из Грузии как раз в канун Нового года полугнилыми или мерзлыми. Но даже за такие мандарины выстраивались длинные очереди, в которых нередко случались драки. Количество в одни руки было четко регламентировано.
Во многих советских семьях дети пробовали мандарины раз в год — как раз на новогодние праздники. Поэтому для многих людей запах этих фруктов ассоциируется с 1 января.
Польза этих фруктов для организма неоспорима, но стоит напомнить, что сегодня мандарины можно приобрести почти в любом продуктовом магазине или супермаркете, в любое время года, поэтому не обязательно делать из них символ Нового года.
Оливье, селедка под "шубой" и шампанское
Эти блюда являлись неотъемлемым атрибутом советского новогоднего стола. Привычка готовить гору салатов, которые потом доедают несколько дней, тоже, кажется, глубоко укоренилась в повадках украинских хозяек. Конечно, каждый выбирает, что ему нравится. Но стоит напомнить: Новый год придет и без горы оливье, а речь президента не обязательно слушать под "шампанское", а можно выбрать тот напиток, который вам нравится. Для здоровья лучше, если он будет безалкогольным.
"Ирония судьбы"
Фильм "Ирония судьбы" до сих пор транслируют 31 декабря некоторые украинские телеканалы. Госкино по состоянию на 2021 год не внесло фильм в список видеопродукции, запрещенной в Украине. И хотя эта лента в последние годы все чаще становится объектом критики и пародий, фанатам "Иронии судьбы" напомним, есть и другие интересные фильмы на новогодне-рождественскую тематику.
Баня
Вспоминая "Иронию судьбы" сразу приходит в голову традиция главного героя ленты 31 декабря ходить в баню. Но не спешите следовать этому примеру. Дело в том, что в СССР действительно перед Новым годом многие посещали общественную баню. Но это была не традиция, а необходимость. Многие дома в городах, как дореволюционных времен, так и построенных наскоро сразу после Второй мировой, не имели водопровода и канализации. В городах же были построены общественные бани. Понятно, что встретить праздник люди хотели чистыми, а нормально помыться они могли только в этих банях.
Отметим, что до сих пор более 20% жителей России не имеют доступа к канализации. По состоянию на 2019 год около 12 млн россиян жили без водопровода.
Пиротехника
И хотя традиция "лупить" отовсюду салютами и фейерверками в новогоднюю ночь появилась уже в 1990-е (ведь в СССР этой продукции просто не было), к ней тоже стоит отнестись "с умом".
Из-за войны на Донбассе во многих украинских мирных населенных пунктах запрещено использование фейерверков.
Нужно помнить важную вещь: в стране идет война, домой с фронта вернулись тысячи бойцов, нуждающихся если не в физической, то в психологической реабилитации. Громкие взрывы пиротехники могут вызвать у них мягко говоря неприятные воспоминания или ассоциации.
Также от громких звуков пугаются домашние животные. После Нового года в Интернете появляется огромное количество объявлений о собаках, которые, услышав салюты, сбежали и потерялись. Поэтому, прежде чем покупать петарды или фейерверки, дважды подумайте.
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