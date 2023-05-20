Ирпинец 100 километров вел скот под обстрелами: спасенный бычок стал гордостью на Житомирщине

Ирпинский бык нажил в селе на Житомирщине хорошей славы и имеет первенца Джоника, так что половина местных коровок у него в гостях уже побывали.

В марте прошлого года из Ирпеня, где шли интенсивные бои, вышел местный житель вместе с коровой и теленком и пешком шел к родне на Житомирщину. Прошли более 100 километров и успешно дошли. С тех пор ирпинский бычок подрос и теперь он единственный бык на все село, говорится в ТСН.

В селе Девочки уже год как есть бычок в селе. Ему скоро будет два года, он родился на Троицу, потому и зовут его Тройка. Он с кольцом в носу, чтобы был хоть немного контролируемый, в нем сразу и не узнать того бычка, что пешком вышел из Ирпеня.

В начале марта прошлого года российские оккупанты пытались взять Киев, в городке возле столицы шли жестокие бои. Когда из Ирпеня началась эвакуация, один из жителей отказался уезжать, потому что в автобусе не было места его бычку и корове. На все уговоры оставить животных мужчина не согласился. Андрей вместе с теленком Тройкой и коровой Мартой из-под обстрелов решил выходить самостоятельно, пешком. Так они чудом вышли из Ирпеня и направились к родне на Житомирщину. Прошли более 100 километров, по дороге люди давали есть и пить, а на последнем отрезке пути даже немного подвезли. "Без паники. Скот тоже нужно было эвакуировать, что я брошу. Это как мародер”, — так хозяин скота вспоминает прошлогодние события.

Бык Тройка из Ирпеня

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С тех пор теленок подрос и выяснилось, что он — единственный бык на всю деревню. Без дела не сидит и даже когда приехала ТСН, бычку никогда сниматься. Ирпенский бык уже снискал в селе на Житомирщине хорошую славу. Из двух десятков здешних коров половина уже побывала у него в гостях. "В основном ведут, потому что вести быка по селу, он будет бросаться", — рассказывает хозяин Андрей.

Результат Тройка показывает хороший, уже есть первенец Джоник. Ранее в деревне, рассказывают хозяева, к коровам звали ветеринара, а с появлением быка стали отходить от искусственного оплодотворения. "Ветеринара вызвать нужно 300 грн платить, если не спаривалась — снова 300 грн", — рассказывают владелицы коровок.

Бичок Джоник

Андрей нарадоваться не может, какой бычок родился от его бычка. “Симметричный, все четко. Я хочу, чтобы они оставили его на плод. Я только за конкурентов. Может, если я поеду, в селе должна быть бугай”, — рассказывает Андрей.

Мисли, что вернется обратно в Ирпень, Андрей не исключает. Но если в прошлом году он оттуда вышел с двумя животными, то теперь у него мини-ферма. За средства, которые ему выплатили, как внутренне перемещенному лицу, он купил телку, подкладывал еще деньжат и купил еще одну. Так что если и будет возвращаться в Ирпень, то только со скотом.

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