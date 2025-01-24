Исцеление любовью: в Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного, потерявшего обе ноги

Исцеление любовью – в Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного, который на Донетчине потерял обе ноги. 33-летнего Максима доставили в реанимацию с минимальными шансами на жизнь.

А он сам уже планирует, как будет танцевать с любимой, как только станет на протезы. Рука в руке – Анжелика все время рядом с любимым Максимом в реанимации.

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН

"Когда я уже проснулся здесь, то первым, кого я увидел, – это Анжела. И она мне сказала: мы еще с тобой станцуем", – говорит Максим.



Вот так они вместе танцевали и тренировались, пока Максим не пошел в армию.

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН

"Шлем срезало вместе с ухом. Ухо подлатали. Хорошо, что броня отработала на все, насколько это возможно, потому что последствия могли быть хуже. Как мне сказали врачи, что там уже время шло на минуты", – рассказывает Максим.



Побратим, что получил более легкие ранения, спас Максима от массивной кровопотери. Его удалось вывезти с позиции, но спасти ноги было уже невозможно.



"Думали, что до утра не доживет, был на аппарате искусственной вентиляции легких. Но когда появилась его девушка, когда они начали общаться, он начал розоветь и пытался снять аппарат искусственной вентиляции", – говорит врач.

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН



Операции, два литра перелитой крови и усилия реаниматологов сохранили Максиму жизнь.



"Я сказала, что наши отношения никак не изменились и что мы просто дальше будем продолжать жить, что я ничего за тебя делать не буду, тебе придется самому! Короче, у него же цель и все. Единственное, что сказала – я буду рядом на на этом пути", – говорит девушка.

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН

Он восстанавливается быстрыми темпами и имеет план.



"Первое, что хотел бы после протезирования сделать, – это станцевать", – рассказывает Максим.



Анжела говорит: партнерша для осуществления этой мечты всегда рядом.

История любви, которая растрогает каждого: девушка ставит бойца на ноги бок о бок с врачами

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