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Исцеление любовью: в Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного, потерявшего обе ноги

Исцеление любовью: в Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного, потерявшего обе ноги

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН

Медики говорят: состояние было настолько тяжелым, что жизнь едва теплилась.

Исцеление любовью в Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного, который на Донетчине потерял обе ноги. 33-летнего Максима доставили в реанимацию с минимальными шансами на жизнь.

А он сам уже планирует, как будет танцевать с любимой, как только станет на протезы. Рука в руке – Анжелика все время рядом с любимым Максимом в реанимации.

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН / ©
В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН

"Когда я уже проснулся здесь, то первым, кого я увидел, это Анжела. И она мне сказала: мы еще с тобой станцуем", говорит Максим.

Вот так они вместе танцевали и тренировались, пока Максим не пошел в армию.

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН / ©
В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН

"Шлем срезало вместе с ухом. Ухо подлатали. Хорошо, что броня отработала на все, насколько это возможно, потому что последствия могли быть хуже. Как мне сказали врачи, что там уже время шло на минуты", рассказывает Максим.

Побратим, что получил более легкие ранения, спас Максима от массивной кровопотери. Его удалось вывезти с позиции, но спасти ноги было уже невозможно.

"Думали, что до утра не доживет, был на аппарате искусственной вентиляции легких. Но когда появилась его девушка, когда они начали общаться, он начал розоветь и пытался снять аппарат искусственной вентиляции", говорит врач.

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН / ©
В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН


Операции, два литра перелитой крови и усилия реаниматологов сохранили Максиму жизнь.

"Я сказала, что наши отношения никак не изменились и что мы просто дальше будем продолжать жить, что я ничего за тебя делать не буду, тебе придется самому! Короче, у него же цель и все. Единственное, что сказала я буду рядом на на этом пути", говорит девушка.

В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН / ©
В Днепре девушка бок о бок с врачами спасает раненого военного/Скриншот с видео ТСН

Он восстанавливается быстрыми темпами и имеет план.

"Первое, что хотел бы после протезирования сделать, это станцевать", рассказывает Максим.

Анжела говорит: партнерша для осуществления этой мечты всегда рядом.

История любви, которая растрогает каждого: девушка ставит бойца на ноги бок о бок с врачами

История любви, которая растрогает каждого: девушка ставит бойца на ноги бок о бок с врачами

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