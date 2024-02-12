Исчезают целые улицы: как армия Путина уничтожает город на Днепропетровщине (фото, видео)

Российская террористическая армия постоянно обстреливает город Никополь в Днепропетровской области. Из-за российских обстрелов постепенно исчезает прибрежная часть города — улицы сокрушены, а жители вынуждены уезжать.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Невирной.

Житель Никополя Александр собирается уже в третий раз восстанавливать дом.

"Буквально два дня назад снова прилетело. Все внутри повреждено, был пожар на крыше. Как говорят — здесь военные живут, но здесь никто не жил, а прилетало трижды", — говорит мужчина.

Никополь

Хозяин буднично рассказывает о ежедневных вражеских прилетах. После последнего ремонта целым дом простоял 3 дня.

У собаки со двора тяжелая контузия после последнего прилета. Обычно злой к посторонним, сейчас он не обращает ни на кого внимания – говорит хозяин.

Собака в Никополе

По соседству – почти полностью разбит дом. Часть обвалилась, что осталось, может упасть в любой момент.

"Вчера утром в городе Никополе был артобстрел, после этого наш дом... Ну его уже нет, можно сказать, потому что стены уже разошлись", — говорит жительница Никополя Алла Сиротенко.

Алла Сиротенко

Силы и душу в этот дом вкладывали три поколения семьи Аллы. Восстановить его уже невозможно, придется строить заново. Женщина радуется хотя бы тому, что все остались живы.

За полтора года, когда Никополь под обстрелами, разрушенные дома здесь считают даже не сотнями. Частных – уже около четырех тысяч, многоквартирных – более тысячи. И каждый день к этой статистике добавляются новые дома.

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Напомним, в Никополе на Днепропетровщине 8 февраля посреди белого дня убили заместителя городского головы Виталия Журавлева – его машину расстреляли.

Правоохранители задержали местного жителя по подозрению в убийстве.

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