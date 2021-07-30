Исчезновение семьи с Винницкой области: выезжали поспешно, но удалились даже из соцсетей

Исчезновение семьи с Винницкой области: выезжали поспешно, но удалились даже из соцсетей

Дочь пропавшего женщины предполагает, что с ними что-то могло случиться из-за заработка мужа.

В Виннице загадочно исчезла целая семья. Супруги из четырехлетним сыном внезапно решили ехать на море, и через несколько часов после отъезда как сквозь землю провалились. Городом пополз слух о якобы миллионных долгах мужа и именно с деньгами связано загадочное исчезновение.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Владимир и Оксана вместе с 4 летним сыном выехали рано утром с своего двора. Очевидно семья собиралась очень быстро, потому что везде детские вещи, а в доме открыты окна. Этот дом семья купила в Яришивци год назад.

Татьяна дружит с ними, говорит когда однажды утром не увидела во дворе соседей, ничего не заподозрила. «Они такие веселые, не было ничего такого настороженного, потому что они легки на подъем, как говорится, захотели и поехали», — рассказывает соседка.

Но когда приехали обеспокоенные родственники и коллеги — поняла, с соседской семьей что-то случилось, потому что телефоны молчали, а страницы в соцсетях почему-то удалены.

«Мы с ними дружили. Оксана мне не раз мне детей забавляла. Начали искать, звонить по «Вайберу», все выключено, телефоны отсутствуют, страницы удалены, фото совместные удалены. Я не знаю, это какая-то как фантастика, я такого не видела», — говорит Татьяна.

В полицию обратилась старшая дочь Оксаны. По телефону рассказала, что мама накануне говорила о поездке в Одесскую область на отдых.

«Они поехали на море и не выходят на связь. Много версий, почему они уехали и не понятно», — рассказывает дочь пропавшей Марина.

Последний раз камеры наблюдения зафиксировали машину Казьмин позавчера, на трассе возле Житомира. Более супругов и их сына Никиту никто не видел. Родственники связывают исчезновение с деньгами.

«Он занимался бизнесом, со многими вечером общался и много было планов на утро, пообещал людям, что утром свяжется, компаньонам по работе», — уверяет кум.

Бизнес, о котором говорит кум Владимира — это обмен валют на местном рынке. Говорит, партии были большие. И не исключает, что могли быть долги. В день, когда исчез, должен был встретиться с якобы своими кредиторами.

Именно это в первую очередь проверять в полиции. Там открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой вести пропавшие.

«Полицейские отрабатывали круг общения, опрашивали знакомых, есть информация и сейчас это одна из ключевых версий исчезновения, что семья имеет большие долговые обязательства и чтобы не платить, могут скрываться», — говорит пресс-секретарь полиции Винницкой Анна Олейник.

Зато родственники и соседи боятся, чтобы не случилось худшего.

«Он работал с большими деньгами. Может и убили, может где-то требуют. Все может быть, люди работали с деньгами», — убеждает дочь.

В полиции просят, всех кто видел или знает что-то о семье Казьмин сразу сообщать. А родных и знакомых предупредили, если знают, где семья и скрывают — то за это тоже уголовная ответственность.

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