Исчезновение туристов по дороге к "Титанику": компания, спускавшая батискаф, ответила ТСН.ua

Экипаж потерял связь с базовым кораблем субмарины MV Polar Prince через час и 45 минут после двухчасового спуска.
Небольшая подлодка пропала без вести, отправившись к месту, где утонул "Титаник". Судьба пяти находящихся на борту людей остается неизвестной.
Подводный аппарат OceanGate Expeditions исчез в четыре утра 18 июня. На его борту находятся состоятельные пассажиры, заплатившие по 250 тысяч долларов за билет. Пропавшая туристическая подлодка в последний раз подавала сигнал, когда находилась над пунктом назначения — "Титаником". Считается, что на подлодке достаточно кислорода, чтобы продержаться под водой до 12 часов дня четверга по британскому времени.
В ответ на запрос журналиста ТСН.ua OceanGate подтвердили, что генеральный директор Стоктон Раш находится на борту подводного аппарата как член экипажа и как пилот.
"Уже в течение определенного времени мы не можем связаться с одним из наших подводных исследовательских аппаратов, который сейчас находится на месте крушения "Титаника". Все наше внимание сосредоточено на благополучии экипажа, и мы делаем все возможное, чтобы вернуть пятерых членов экипажа. Мы глубоко благодарны за срочную и широкую помощь, которую мы получаем от многих государственных учреждений и глубоководных компаний, поскольку мы пытаемся восстановить связь с подводным аппаратом, молимся за безопасный возврат экипажа и пассажиров и будем предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления", — говорится в ответе компании.
Экипаж потерял связь с базовым кораблем субмарины MV Polar Prince через час и 45 минут после двухчасового спуска, и сейчас предпринимаются отчаянные попытки найти судно до того, как закончится воздух.
Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, пропавший во время экспедиции к обломкам "Титаника", вышел на связь и написал пост в Facebook, что с ним все в порядке.
Спасатели признали, что субмарина могла застрять в обломках "Титаника", который расположен в 370 милях от Ньюфаундленда в Канаде, но находится в водах США. Пилотируемая спасательная субмарина ВМС США не может спуститься на такую глубину, так что добраться до нее можно только с помощью транспортного средства с дистанционным управлением.
Субмарина OceanGate – Титан – вмещает одного пилота и четырех человек, а запас кислорода рассчитан на 96 часов.
Кто находился на пропавшей возле "Титаника" субмарине
На борту субмарины OceanGate находится британский миллиардер Хэмиш Гардинг, а также один из самых богатых людей Пакистана с сыном. Об этом пишет DailyMail.
Гемиш Гардинг является главой частной авиастроительной компании Action Aviation. О том, что он на борту, сообщил его друг, астронавт NASA Терри Виртс.
На борту субмарины в этот раз оказались генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, всемирно известный французский исследователь Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Гардинг, 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд.
Шахзада Давуд – один из самых богатых людей Пакистана. Но в последнее время он живет в Великобритании, где у него в графстве Суррей шикарное поместье. Шахзада женат на психологе Кристине, также у него есть дочь Алина.
Шахзада является заместителем главы Engro Corporation, производящей удобрения, пищевые продукты и энергию, а также Dawood Hercules Corporation, производящей химикаты. Он родился в Пакистане, но переехал в Великобританию, где изучал право в Букингемском университете. Также член правления благотворительной организации Prince's Trust.
Пропавшей субмариной, которая плыла к "Титанику", управляли с помощью геймпада за $40
Журналистам удалось выяснить, что аппарат управлялся с помощью игровой консоли, пишет vice.com.
Издание сообщает, что субмарина управляется модифицированным беспроводным геймпадом Logitech G F710, розничная цена которого составляет $39,99. Однако следует сказать, что компания-производитель пока не подтвердила этот факт официально.
С тех пор, как подлодка исчезла, пользователи соцсетей критиковали и насмехались над тем, что производитель использовал игровой контроллер среднего уровня. Но оказалось, что для управления серьезной военной техникой, таких как танки и подлодки, довольно часто используются стандартные или немного модифицированные консоли, пишет СМИ.
Wow the missing Titanic tourist sub was being controlled with off-brand PlayStation controller? Для $250K вы думаете, что они могут привести к небольшому аффорду PS5-контроллеру. Also I can't imagine how horrifying it must of been trapped at the bottom of sea in that. pic.twitter.com/KBtrvNrqDh— John Keil (@JohnnyKeil617) Июнь 20, 2023
Справка:
"Титаник" шел из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.
С момента аварии прошло более 110 лет, и только сейчас дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось снять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили.
Ученые считают, что из-за регулярных погружений корпус корабля может быть полностью разрушен уже через 40 лет.
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