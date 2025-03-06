Исчезнут ли воздушные тревоги перед обстрелами: эксперт предупредил о новой угрозе

По мнению аналитика, сейчас Украина решает, что может сделать самостоятельно в вопросе оповещения.

После сообщений о том, что США остановили предоставление разведывательных данных Украине, и после предположений о том, что наши военные теперь могут быть ограничены в возможностях вовремя фиксировать взлет вражеских самолетов и запуск вражеских ракет, украинцы в соцсетях выражают сомнения в том, вовремя ли будет звучать воздушная тревога перед возможным обстрелом.

Свое видение ситуации в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Тяжелый вопрос. Действительно, мы можем стать полуслепыми из-за ограничения предоставления этих данных. Я так понимаю, что Украина сейчас пытается выяснить, что можно сделать самостоятельно, какую информацию получать от наших партнеров, а что можем банально купить на внешнем рынке", — говорит Иван Ступак.

И объясняет: "Что такое купить на внешнем рынке? Спутниковые снимки. Европейская спутниковая группа не так уж велика, чтобы нас обеспечить, но все же она есть".

По словам эксперта, есть еще и другой вариант.

"Вспомним, когда "вагнеровцы" в 2023 году штурмовали Бахмут, Пригожина ограничили в снарядах и предоставлении разведданных. "Вагнеровцы" пошли к китайским частным компаниям и начали за деньги покупать спутниковые снимки. Поэтому чисто теоретически, чисто технически я не вижу каких-либо проблем, чтобы, например, Украина покупала у китайских частных компаний за деньги ЕС спутниковые снимки, которые нам потребуются", — предполагает Ступак.

И продолжает: "Конечно, другой вопрос — политика. Пойдет ли Китай на это? Вдруг скажет — нет, нас это не интересует. Но за деньги частные компании теоретически могут предоставлять такие данные. Таким образом, мы можем стабилизировать нехватку данных".

По мнению Ступака, с перехватом радиосообщений, телефонных разговоров могут возникнуть немалые сложности.

"Думаю, будут определенные проблемы. Очень сложно будет заменить то, что давали нам американцы", — говорит аналитик.

И выражает опасение, что последствия ограничений могут быть более глобальными.

"Никто не знает, распространяется ли ограничение на обновление программного обеспечения. Мы уже слышали о HIMARS, что якобы возможны проблемы с наведением. Но есть еще Patriot. Сможем ли продолжать использовать или не сможем пользоваться радаром? Далее — F-16. Это самолет, в котором есть программы, карты, навигация. Я утром общался с европецами, которые мне высказали опасения из-за того, что они, купив самолеты F-35, задаются вопросом — мол, в случае ссоры с США, могут столкнуться с ситуацией, когда американцы теоретически могут все отдаленно отключить. Европейцы говорят, что появилась огромная напряженность из-за этого", — говорит аналитик.

При этом Иван Ступак предполагает, что из-за ограничений в поставках разведданных Украина может потерять лишь часть такой информации. Какую именно — это официально не разглашается.

В свою очередь, в конце дня появилось сообщение со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что ведомство работает над альтернативами и не исключено, что разведданные Украина будет получать от Германии.

"Призываем всех сохранять спокойствие", — ответили ТСН.ua в оборонном ведомстве.

Между тем в соцсетях одни пользователи вместе с волонтерами и блогерами высказывают мнения, что, мол, возможно, теперь времени для реагирования на сигнал воздушной тревоги будет меньше, чем до этого, при этом другие задаются вопросом о том, будут ли вообще вовремя звучать сигналы об опасности.

В свою очередь, в соцсетях на официальной странице Воздушных Сил ВСУ в течение последних суток по-прежнему сообщалось и об угрозе БпЛА, и об угрозе баллистики.

Ранее сообщалось о том, что будет с военной помощью Украине.

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