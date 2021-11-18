"Ищите женщину": свидетели дерзкого убийства бизнесмена в центре Николаева говорят, что стрелок был не один

"Ищите женщину": свидетели дерзкого убийства бизнесмена в центре Николаева говорят, что стрелок был не один

Имени погибшего и пострадавшего в полиции не называют. Как и версии дерзкого преступления.

Накануне вечером во дворе многоэтажки в центре Николаева произошла стрельба. Один мужчина погиб, другой ранен. После расстрела убийца скрылся, бросив ружье в соседнем дворе. Сейчас в городе объявлена спецоперация – ищут стрелка.

О том, кто погиб и какие обстоятельства убийства — 18 ноября, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Лужу крови перед подъездом, где прямо во дворе многоэтажки неизвестный устроил стрельбу, засыпают песком.

Выстрелы прозвучали накануне около 20:00 вечера. Испуганные жители дома увидели раненого на асфальте и сразу вызвали полицию и "скорую". Но помочь мужчине медики не смогли.

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По предварительной информации – мужчина приехал во двор вместе с двумя товарищами. Вышел из машины и подошел к подъезду. И в этот момент раздался выстрел. Ему попали прямо в голову. Мужчина погиб на месте. Потом убийца увидел, что в авто еще есть люди – выстрелил и по ним. Но мужчины успели упасть на пол авто и этим спасли себе жизнь. Только одного ранило в руку.

Стрелец сразу бросился наутек. Свидетели говорят – он был не один.

"Два хлопка было, а потом мне сказали — мужчина и женщина где-то побежали", — рассказала одна из жительниц дома.

Недалеко во дворе правоохранители нашли ружье в пятнах крови — его уже отдали на экспертизу. Скорее всего, именно из него стрелял нападающий. Застреленный мужчина оказался 51-летним николаевским бизнесменом. А его раненый друг – ветераном войны на Востоке.

В свою очередь местные жители не понимают — как мужчины заехали на автомобили в их двор. Ведь – и забор, и ворота на электронных замках. Ни погибший, ни его друзья – здесь не жили.

Стрельба в Николаева: в центре города насмерть застрелили одного мужчину, другого - ранено

Предполагают – мужчине кто-то назначил здесь встречу и впустил. А потом устроил расправу из-за бизнесразборок.

"Здесь совершенно новые люди в последнее время жили. Дом считается привилегированным – сталинские постройки, поэтому тут все новые с деньгами товарищи пытаются получить квартиру", – рассказывает один из местных жителей.

Имен погибшего и пострадавшего в полиции не называют. Как и версии дерзкого преступления. Единственное, что сообщили правоохранители – сейчас в городе продолжается спецоперация по задержанию стрелка.

Напомним:

В Киевской области в четыре утра в дом местного предпринимателя ворвались мужчины в балаклавах. Злоумышленники схватили женщину и ее дочь, потребовали отдать драгоценности. Хозяин дома не растерялся и начал стрелять в нападавших из травматического пистолета.

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