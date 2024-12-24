"Ищу одинокую беременную женщину": как уклонисты через соцсети становятся многодетными

В Украине начали появляться предложения для одиноких беременных женщин записывать отцом будущего ребенка уклоняющегося от мобилизации. За такую услугу некоторые из мужчин предлагают заплатить от 1 до 2 тыс. долларов. В последнее время в соцсетях появился ряд подобных предложений. Кроме того, о начале такой заинтересованности со стороны клиентов говорят некоторые адвокаты.



Так в одном из интернет-сообществ пользователь написал объявление такого содержания: "Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка на мою фамилию. Первую помощь, а потом алименты гарантирую".



Когда одна из пользовательниц поинтересовалась целью, другая ей ответила: "У него двое своих, это будет третий ребенок. И за границу".



Другим искателям одиноких беременных женщин пользователи пишут, что они уклонисты, которые хотят воспользоваться отсрочкой при наличии трех детей и убегают в то время, когда в стране война.



По словам бывшего следователя, а ныне адвоката Романа Симутина, специализирующегося в том числе и в вопросах мобилизации, такие предложения имеют признаки незаконных соглашений, за которые обе стороны могут понести уголовную ответственность.



"Здесь могут усматриваться признаки покушения на уклонение от мобилизации. Но если ни одна сторона не будет рассказывать об этом, то доказать — крайне непростое дело", — говорит Роман Симутин в комментарии для ТСН.ua.



Но к этому он добавляет: "Если военнообязанный подаст в ТЦК документы о таком ребенке, то это может квалифицироваться как законченный состав преступления. Но есть еще один важный нюанс. Доказать или опровергнуть отцовство можно с помощью ДНК-экспертизы. Взять ДНК-образец у человека без его согласия в таких случаях невозможно".

По словам Романа Симутина, для ищущих возможности заключить подобные соглашения есть еще ряд рисков. Например, женщина, которая записывает отцом ребенка определенного мужчину, имеет законное право подать иск о взыскании алиментов. Сам же ребенок сможет претендовать на все или долю имущества мужчины, который юридически является его отцом. Не исключено, что при доказанности преступления действия женщины могут квалифицироваться как соучастие в уклонении от мобилизации военнообязанного. Как известно, последних все чаще суды наказывают реальными сроками заключения.

Мобилизация по-новому: как учат бойцов, которым через неделю на фронт

Ранее сообщалось, что мужчина, которого ТЦК и полиция "выкуривали" из авто в Вышгороде, впервые рассказал детали.

Читайте также: