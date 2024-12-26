"Ищу одинокую беременную женщину": уклонисты пошли на новую хитрость из-за мобилизации!

"Ищу одинокую беременную женщину": уклонисты нашли новый способ получить отсрочку! Как магия интернета открывает выезд за пределы страны и как беременные и одинокие нашли легкую подработку – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Соцсети могут все! Новые методы у уклонистов!

Магия соцсетей творит чудеса. Теперь в интернете можно найти новые услуги: "Ищу одинокую беременную женщину", так уклонисты пытаются стать многодетными папами, чтобы выехать за границу. То есть, одинокие беременные женщины предлагают записывать отцом будущего ребенка уклониста от мобилизации. За такую услугу некоторые из мужчин предлагают заплатить от 1 до 2 тыс. долларов. И в последнее время в соцсетях появился ряд таких предложений.

Кроме того, о начале такой заинтересованности со стороны клиентов говорят некоторые из адвокатов. Так в одном из интернет-сообществ пользователь написал объявление следующего содержания: "Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка на мою фамилию. Первая помощь, а потом алименты гарантирую". Когда одна из пользовательниц поинтересовалась целью, другая ей ответила: "У него двое своих, это будет третий ребенок. И за границу".

Другим искателям одиноких беременных женщин пользователи пишут, что они являются уклонистами, которые хотят воспользоваться отсрочкой при наличии трех детей и убегают в то время, когда в стране война.

Доказать махинации будет сложно?

По словам бывшего следователя, а ныне адвоката Романа Симутина, который специализируется в том числе и в вопросах мобилизации, такие предложения имеют признаки незаконных сделок, за которые обе стороны могут понести уголовную ответственность, ведь здесь могут усматриваться признаки покушения на уклонение от мобилизации.

Но если ни одна сторона не будет рассказывать об этом, то доказывание — крайне непростое дело, замечает адвокат и предупреждает: если военнообязанный подаст в ТЦК документы о таком ребенке, то это может квалифицироваться как законченный состав преступления. Но есть еще один важный нюанс. Доказать или опровергнуть отцовство можно с помощью ДНК-экспертизы, а вот взять ДНК-образец у человека без его согласия в таких случаях невозможно.

По словам Романа Симутина, для тех, кто ищет возможности заключить подобные сделки, есть еще ряд рисков. Например, женщина, которая записывает отцом ребенка определенного мужчину, имеет законное право подать иск о взыскании алиментов. Сам же ребенок сможет претендовать на все или долю имущества мужчины, который юридически является его отцом. Не исключено, что в случае доказанности преступления действия женщины могут квалифицироваться как соучастие в уклонении от мобилизации военнообязанного. Как известно, последних все чаще суды наказывают реальными сроками заключения.

Какие еще есть методы у уклонистов?

Напомним, что и весной некоторые мужчины удивляли и другими методами уклонения от мобилизации. Доходило даже до того, что объявления о фиктивном браке можно найти в соцсетях, и таких предложений было сотни. И если сначала за такие услуги некоторые уклонисты предлагали тысячу долларов США, то впоследствии расценки выросли вдвое или даже втрое, а соответственно возросло и количество таких объявлений.

Если фиктивный брак освобождал от мобилизации и давал возможность выехать за границу - суммы стартовали от 5000 долларов США и достигали, ВНИМАНИЕ: 50 000 долларов. Если брак помогал только избежать мобилизации, но не давал права выехать за границу, то в среднем цена колебалась от 2000 до 3000 долларов.

Женщины сами писали о своей инвалидности и предлагали мужчинам жениться, чтобы те "откосили" от мобилизации. Много в этих группах было и мужчин, которые искали "девушку, женщину, да хоть бабушку с инвалидностью". Вот, например, мужчина по имени Алексей интересовался у других пользователей, а не будет ли юридических препятствий ему, 32-летнему военнообязанному, если он женится на 64-летней бабушке. На этот вопрос другой пользователь ответил ему в чате, что, вероятно, такой ситуацией могут заинтересоваться в ЗАГСах.

Мошенники не спят!

В свою очередь другие пользователи таких сообществ приводили примеры, что один из военнообязанных пытался заключить фиктивный брак с женщиной, которая старше его на 28 лет, но государственные регистраторы якобы отказались регистрировать брак после того, как задали ряд вопросов будущим супругам. Как выяснил ТСН.ua, еще весной некоторые авторы объявлений уже искали одиноких беременных женщин.

Но зря времени не теряли и мошенники. Они также использовали различные схемы для выманивания денег - притворялись девушками и начинали переписку, потом просили деньги на билет, чтобы приехать к жениху или предоплату за фиктивный брак, а еще используют методы фишинга - кражу личных данных пользователя. Но не учитывали эти мужчины и женщины вот что. Сам по себе фиктивный брак не является нарушением законодательства в Украине. Он не запрещен законом и при обнаружении такого союза, который не влечет за собой определенные последствия, его могут просто аннулировать. Такой брак признается неправомерным и приобретает по решению статус недействительного.

Какая ответственность за махинации?

Однако в ситуации с фиктивными браками для отсрочки от мобилизации или выезда военнообязанного за границу во время военного положения, последствия и наказание могут быть очень суровыми. Например, можно получить статью за мошенничество. Или за уклонение от военной службы.

В обоих случаях обойтись штрафом будет невозможно. Статья 336 УК Украины об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации может потянуть исправительные работы и даже тюремный срок - до 4 лет. Также на таких фиктивных молодоженов распространяется статья о предоставлении ложной информации и обман уполномоченных органов, а это исправительные работы на срок до 2 лет, арест на 6 месяцев или ограничение свободы на срок на 2 года. Кроме того, при выезде за границу может добавиться еще одна статья - за нарушение правил пересечения государственной границы. Адвокат Андрей Межирицкий, разбирающийся, в частности, в вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua подчеркнул, что если мужчина, например, берется оформлять на себя чужого ребенка, то несет юридическую ответственность за него. Кроме того, этот ребенок будет иметь такие же права, как и родные дети, например, по вопросу наследства и алиментов.

А что касается фиктивных браков, в том числе с молодых людей с пенсионерками, то это Андрей Межирицкий комментирует так:

"Если обе стороны утверждают, что их брак не фиктивный, то никто ничего не сделает. Но конечно в таких действиях есть признаки мошенничества и внесения недостоверных сведений в официальные документы. Возможно ЗАГСам дали указание тщательнее к этому относиться, но это вне закона. Разница в возрасте не является основанием для отказа в регистрации активов гражданского состояния", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ИЩУ ОДИНОКОЮ БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ": уклонисты пошли на новую хитрость из-за мобилизации!

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