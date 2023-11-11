"Ищу жену, отдам сестру": фиктивные браки среди военнообязанных украинцев набирают обороты

По словам адвоката, доказать фиктивность брака очень сложно, но реально.

После ряда новостей о вероятном усилении мобилизации, в Украине появились так называемые "свахи", которые предлагают для военнообязанных знакомство и фиктивную женитьбу на женщинах, имеющих инвалидность.

Согласно законодательству, брак с женщиной, имеющей инвалидность, дает мужчинам право уехать за границу в качестве сопровождающего.

Этим обстоятельством уже больше года пользуются женщины, имеющие инвалидность, предлагая свою руку за денежное вознаграждение. Теперь, как оказалось, фиктивные браки становятся мини-индустрией — в профильных интернет-сообществах появились объявления, авторы которых указывают, что у них есть несколько женщин для заключения фиктивных браков.

Посредница предлагает желающим женщинам с инвалидностью оптом. Скриншот со страницы в соцсети.

Как свидетельствует статистика одного из таких интернет-сообществ, сейчас эта группа в соцсети насчитывает уже 2,5 тысячи участников.

Как оказалось, в этих сообществах участниками теперь являются не только женщины с инвалидностью, но и матери-одиночки. Они также предоставляют такие услуги.

Свои услуги, граничащие с нелегальностью, женщины оценивают от 3 тыс. долларов до 6500 долларов.

Среди объявлений есть и такие, авторы которых предлагают в качестве вознаграждения своих родственников. Так один из участников сообщества написал, что ищет желающего, с которым готов обменяться сестрой. В качестве вознаграждения себе просит женщину с инвалидностью.

Мужчина, желающий избежать мобилизации, предлагает в качестве вознаграждения свою сестру. Скриншот из Telegram-канала.

Адвокат Андрей Межирицкий, специализирующий в том числе и на теме мобилизации, в комментарии для ТСН.ua так прокомментировал интернет-предложения фиктивных браков:

"Фиктивность брака устанавливается однозначно только судебным решением. По моему убеждению, установить ее можно в случае добровольного признания одной стороной или обеими. Если обе стороны будут утверждать, что этот брак является реальным, несмотря ни на какие сопутствующие обстоятельства — все это не доказывает фиктивность брака.Это достаточно сложная категория для доказывания. Но если кто-то из участников заявит о фиктивности, то его можно признать фиктивным”.

При этом юрист обращает внимание обеих сторон, что заключение брака влечет все реальные обязанности и предоставляет права по распоряжению общим имуществом.

На вопрос о том, будет ли преуспевать бизнес на фиктивных браках, Андрей Межирицкий отвечает однозначно: " К сожалению, будет, несмотря на то, что с этим борются ".

Ранее сообщалось о том, что эксперт оценил риски призыва всех без исключения.

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