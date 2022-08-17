Ищут добровольцев: военный эксперт рассказал, при каких условиях в РФ объявят мобилизацию

В России общая мобилизация может быть объявлена только при условии угрозы войны на территории РФ.

Сейчас оккупационную армию формируют добровольцами и так называемыми казаками.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Периодически в украинских СМИ появляется информация о скрытой или открытой мобилизации на территории РФ. Объясняю экспертам и широкой общественности: общую мобилизацию в РФ можно провести указом президента России при непосредственном характере военных действий на территории РФ", — подчеркнул эксперт.

Дмитрий Снегирев отметил, что сейчас оккупационную армию усиливают добровольцами и "казачьими подразделениями".

"На территории РФ формируются так называемые, добровольческие отряды. Английская разведка подтвердила эту информацию. Известное количество этого так называемого "ополчения" — это до 30 тысяч человек. Формируются так называемые "казачьи подразделения". Это — Кубанское, Астраханское, Оренбургское казачество. Сейчас в городе Ростов-на-Дону завершено формирование второго батальона, который опрокинут на оккупированные территории Донбасса, общая численность "казачьих объединений" до 5 тыс. То есть можем говорить о формировании третьего так называемого армейского корпуса, который будет состоять из добровольцев. Эта информацыя опубликована английской разведкой и подтверждена нашими американскими партнерами", – сказал Снегирев.

Напомним, в России пожаловались на свою армию и заявили, что к концу лета у них может ухудшиться ситуация.

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