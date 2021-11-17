Ищут два с половиной месяца: под Киевом при загадочных обстоятельствах пропал мужчина

Связь с Иваном Любишкиным оборвалась 4 сентября.
Под Киевом при загадочных обстоятельствах пропал мужчина. Родные ищут его уже два с половиной месяца.
Связь с Иваном Любишкиным оборвалась вечером в субботу, 4 сентября.
Об этом ТСН.ua рассказал его сын Денис.
К слову, 18 сентября Ивану Любишкину исполнилось 69 лет.
Потерял сознание прямо на работе и начал биться в конвульсиях
"В субботу, 4 сентября, отец должен был ехать после дежурства (работает охранником) домой. Мы с ним в последний раз поговорили по телефону около 19 вечера. Далее связь с ним оборвалась. Я, конечно, начал волноваться, позвонил ему на работу, мне рассказали, что ему стало плохо, он упал с кресла, потерял сознание и начал бился в конвульсиях. Потом прошло. Он пришел в себя и решил ехать домой", — рассказал сын.
В воскресенье, 5 сентября, Денис пошел в Дарницкое управление полиции и написал заявление об исчезновении отца.
Очевидцы видели в лесопосадке в селе Чубинское
В то же время мужчина вместе с сестрой и друзьями начали искать отца сами. По геолокации с его телефона узнали, что он находился в селе Гора. Поехали туда с его фото, очевидцы подтвердили, что видели отца.
"Потом мне сообщили, что 8 сентября его якобы видели в лесопосадке в селе Чубинское. Туда сразу поехала моя сестра", — говорит Денис.
Дальше след Ивана Любышкина оборвался. И больше, по словам сына, не было никаких зацепок.
Дети предполагают, что отец частично потерял память
Сын пропавшего мужчины отметил, что отец в свое время служил в Афганистане и получил там две контузии. Он добавил, что у отца периодически болела голова, он обследовался, ложился в больницу, но чтобы ему становилось так плохо, такого раньше не было.
"Мы думаем, что отец частично потерял память", — заключает Денис.
В настоящее время поисками занимается полиция Киевской области.
Сын пропавшего мужчины Денис просит всех, кому что-то известно о местонахождении отца сразу звонить по телефону: 068-160-76-99, или 102.
Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень.
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