Ищут стюардов и командиров самолетов: зачем аэропорт "Борисполь" открыл десятки вакансий в декабре

В аэропорту говорят, что делают все для сохранения инфраструктуры и высококвалифицированных работников.

Международный аэропорт "Борисполь" открыл десятки вакансий в декабре. На государственном сайте "Работа и обновление" и специализированных HR-сервисах можно увидеть много объявлений о поиске специалистов авиационной отрасли.

Ищут командиров воздушных судов, бортпроводников, радиолокационных и навигационных инженеров, диспетчеров, администраторов по обслуживанию пассажиров и даже мойщиков самолетов.

Вакансии для Борисполя

Такое количество специалистов сразу наталкивает на мысль, что аэропорт планирует возобновить свою работу, которую прекратил с начала войны.

Но в Международном аэропорту "Борисполь" сайту ТСН.ua заявили, что пока об открытии аэропорта речь не идет. Вот что на наши вопросы ответили в пресс-службе аэропорта:

Как появление вакансий объясняют в аэропорту

В социальных сетях пишут о большом количестве вакансий для Международного аэропорта "Борисполь", которые появились в последнее время на сайтах по трудоустройству. Значит ли это, что аэропорт готовится к открытию?

В настоящее время аэропорт "Борисполь" принимает все необходимые меры по сохранению инфраструктуры и высококвалифицированных работников аэропорта. Одним из этих направлений является участие аэропорта "Борисполь" в проекте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, реализуемого вместе с Государственным агентством восстановления, АО "Укрпочта" и АО "Укрзалізниця", при поддержке общественного союза "Украинская инфраструктурная ассоциация", а также портала robota.ua.

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook-страница аэропорта

Вакансий очень много: ведущий инженер по эксплуатации воздушных судов, авиационный техник, командир воздушного судна. Действительно ли аэропорт нуждается в таком количестве специалистов?

Что касается вакансий, размещенных на платформах по поиску работы – они всегда были и есть независимо от срока возобновления обычной авиационной деятельности аэропорта.

Объясните, пожалуйста, истинную причину появления столь большого количества вакансий для Международного аэропорта "Борисполь", с чем это связано?

Относительно вашего вопроса о большом количестве вакансий размещенных на платформах, имеющих отношение к авиаотрасли – просим внимательно смотреть владельца конкретной вакансии. Ведь с деятельностью аэропорта "Борисполь" связано огромное количество специалистов, трудоустроенных в других компаниях и предприятиях.

Возможно ли возобновление работы?

Что касается возобновления работы аэропорта, то его представители отмечают, что смогут это сделать, как только позволит ситуация с безопасностью.

Вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда.

Напомним, недавно в помещении аэропорта состоялась встреча с представителями дипломатического корпуса аккредитованными в Украине по вопросам имплементации Формулы мира. Во время мероприятия глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку " теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта ".

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, готов ли аэропорт "Борисполь" к открытию – интервью с гендиректором.

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