Искал новый дом на Троещине: в Киеве спасли здоровенного бобра

В Киеве спасли бобра, который заблудился между жилыми домами на столичной Троещине на улице Сержа Лифаря.

Местные жители заметили здоровенного бобра возле жилых домов еще утром, где-то в 8 часов. По их словам, животное целый день бродило по двору, а потом нашло приют под кустиком, вблизи жилых домов.

Люди поняли, что бобер не может найти дорогу к водоему и вызвали на помощь специалистов из Команды спасения животных.

"Наши коллеги смогли выехать на место под вечер, 1 мая, и с помощью сетки поймали бобра. Животное не было травмировано, поэтому мы выпустили его на волю возле ближайшего водоема в естественных условиях. Это был здоровенный, и скорее всего, молодой бобер, он просто заблудился в этом районе и оказался среди асфальта", - рассказали ТСН.ua в Команде спасения животных.

В Киеве бобер гулял между домами: его спасли

Спасатели животных нам объяснили, что сейчас у бобров сезон миграции у молодых особей.

"У них такой образ жизни. Когда детки в семействе бобров подрастают, то родители весной их просто выгоняют из родной плотины и они должны самостоятельно найти себе дом. Поэтому, вероятно, наш спасенный бобер двигался по Троещине в поисках нового дома и заблудился среди многоэтажек, поэтому и оказался в непривычном для себя месте. Сейчас он уже в своей естественной среде и, возможно, даже нашел новый дом", - добавляют в Команде спасения животных.

Ранее ТСН.ua писал об истории спасения животных вокруг Киева.

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